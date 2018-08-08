Спецпред президента: Во время конфликта в Южной Осетии российские военные потеряли авиацию из-за плохой разведки
Во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года российские военные потеряли много авиации из-за плохой работы разведки, — рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента Сергей Иванов. В 2008 году он был вице-премьером, а до этого министром обороны.
Иванов признал также, что в боевых действиях участвовали также призывники, хотя план на случай военного конфликта с Грузией предполагал участие только контрактников.
По словам Иванова, российские войска в 2008 году быстро дошли до Тбилиси и военные действия закончились. На вопрос, почему Тбилиси не взяли, Иванов ответил: «Потому что не собирались брать. Никакого смысла в этом не было – ни политического, ни военного».
В свою очередь, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире «Эха Москвы», что продвижение российских войск в 2008 году остановили только угрозы со стороны США.
Саакашвили подчеркнул, что российские войска остановились меньше чем через час после того, как США объявили о начале военно-гуманитарной операции.
Комментарии17
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olegleon 08 августа 2018 | 10:20
а человек, задающий вопрос "почему не взяли Тбилиси?" сам может догадаться сколько бы трупов тогда было бы???
testmeter 08 августа 2018 | 10:25
Абхазия и Южная Осетия - это позорная страница российской истории, такая же как Приднестровье, Крым, Л/ДНР. Эти искусственные гибридные образования превратились в вымирающие бесперспективные территории. Всюду, куда ступает сапог русского "освободителя" появляются раздор, бедствия, нищета
kottigr1 08 августа 2018 | 10:32
testmeter: Вообще поражает мужество грузинских солдат.. Горстка грузинских военных смогли успешно противостоять 100 тысячной российской армии и военному флоту РФ..
kottigr1 08 августа 2018 | 10:32
testmeter: Вообще поражает мужество грузинских солдат.. Горстка грузинских военных смогли успешно противостоять 100 тысячной российской армии и военному флоту РФ..
blackshard7 08 августа 2018 | 10:58
testmeter: Этой разодраный бедный и нищий, а ты уже свалил из неньки? Или ты не попал в тот процент мирно сбежавших по данным укр минтруда? Или ты всёже входишь в счастливое число тех кто мечтает таки к 70-ти годам накопить 35 лет легального трудового стажа и получить наконец заслуженную пенсию в 2000 гривен?)
andre_klimov 08 августа 2018 | 10:25
Они уже или не замечают, что проговариваются, или просто поверили в то, что ничего им за это не будет.
Главное признание в этом обширном интервью - агрессия была спланирована очень заранее.
zor 08 августа 2018 | 10:35
andre_klimov: Россия спровоцировала войну.Под прикрытием российских "миротворцев" (российские миротворцы -правда смешно?)сепаратисты обстреливали територию грузинского гос-ва.
Россия начала массово выдавать российские паспорта сепаратистам.
Представьте себе,если бы Германия начала массово давать германское гражданство жителям Калининграда.
В Грузии живет всего 3-и миллиона человек-1/3 Москвы.
Доблестная Российская армия празднует победу .
Позороще
sg94 08 августа 2018 | 10:38
andre_klimov:
Было спланировано ОТРАЖЕНИЕ агрессии. Любая армия мира это делает. Кроме разве что грузинской. Их целенаправлено готовили на нападение. Заокеанские хозяева кавказкого штата считали что Россия не ответит. Тогда бы отвалился Российский Северный Кавказ...
andre_klimov 08 августа 2018 | 10:51
sg94:
С этим, пожалуйста - только к "уколотым соловьиным помётом". На других - не действует. Ну, покрутят ещё раз пальцем у виска - так ничего это в репутации России не изменит.
sensei54 08 августа 2018 | 10:26
На вопрос, почему Тбилиси не взяли, Иванов ответил: «Потому что не собирались брать. Никакого смысла в этом не было – ни политического, ни военного».
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Ну, это ты врёшь, братец.
Дошли до Тбилиси только потому, что была полностью потеряна связь - какой-то пиндос случайно нажал не на ту кнопку))).
Заглушили связь полностью, вчистую.
Поэтому и ехали "вперёд за орденами" незнамо куда.
Пока не сообразили перейти на связь по мобильным телефонам.
wrongway1 08 августа 2018 | 10:32
они потеряли...--ум ,честь и совесть
eternity88 08 августа 2018 | 10:38
"...российские военные потеряли много авиации ..."
ну вот не может нормальный русский человек так выражаться. позорище
kaplan911 08 августа 2018 | 10:53
\\ Во время конфликта в Южной Осетии российские военные потеряли авиацию из-за плохой разведки \\
Проклятый туман.
sgvmajor_66 08 августа 2018 | 10:57
В России скоро сформируется и будет сильно нарастать ненависть к войне. Уже сейчас видны ее первые всходы. А откровения лиц , виновных в разжигании ненависти к ближайшим соседям и развязывании войны просто своими откровениями упрощают задачу по персонификации этой ненависти. В России быстро ищут виновных и не очень долго думают о их участи
testmeter 08 августа 2018 | 11:15
sgvmajor_66: "разжигании ненависти к ближайшим соседям и развязывании войны" /// Только что-то вот очень уж падок Вяликий Российский Народ к такому разжиганию. От разжигателей больших усилий не требуется. И дело тут не в Путине-Рогозине, а в самой Ымперской сущности убогой быдломассы. К этой убогой быдломассе относится и вся элита, включая всяких-там Михалково-Кончаловских и прочих Сурковых
lager23 08 августа 2018 | 11:08
Иванов — «великий полководец», «отец военной хитрости», спец по перетаскиванию
«БУКов» через границу и организации «птичкопада»... посадят его голубчика, «век воли не видать»!
timwlad80 08 августа 2018 | 11:25
Ну вообще то авиацию теряли в первые два дня по той причине что проданы были Украиной все опознавательные коды Грузии при поставки систем ПВО из Украины в Грузию.Евреи постарались.Евреи военные советники в Грузии,Украине и в России.Российские солдаты пушечное мясо в еврейской сионисткой колониальной политики в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.Ну и потом это использовать для еврейского большевистского переворота.Как в первую мировую войну.
Но в России быстро вычислили Иуд и господин Иванов занялся изучением географии.Господин Нетеньяху зачастил в Россиию.Ну в США забились в истерике, что евреи никчёмное тупое сионистское стадо дебилов.И теперь наказывают Израиль и евреев в составе правительства России.
И это бред что в защите Родины обязаны участвовать только контрактники.Об этом и говорилось после завершения и подведения итогов войны с Грузией.Евреи подставляли Россию на основе такой же большевистской пропаганды как и в первую Мировую Войну.
Так что недоговаривает господин Иванов что они холуй евреев сионистов и продал российскую Армию с потрохами .
Однако на второй день боевых действий уже было выяснено что российские коды свой чужой имеют системы ПВО Грузии.И как они попали в Грузию тоже выяснили.И были сразу сделаны выводы.Разведка сработала.
Российское правительство было уведомлено ищё в 2000ных что евреи во власти России продают все национальные интересы России извлекая максимальную выгоду для еврейских диаспор оккупирующие территорию России.
Но был принят плаакн эволюционной модернизации Российской Государственности.
Так что выявляли всех еврейский сионских Иуд и их хзолуёв по ходу развития событий.Об этом и говорилось,будем решать проблемы по мере их поступления .Моисей остался в Ветхом Завете,в России развиваются по Новому Завету.