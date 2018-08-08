Спецпред президента: Во время конфликта в Южной Осетии российские военные потеряли авиацию из-за плохой разведки

Во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года российские военные потеряли много авиации из-за плохой работы разведки, — рассказал «Коммерсанту» спецпредставитель президента Сергей Иванов. В 2008 году он был вице-премьером, а до этого министром обороны.

Иванов признал также, что в боевых действиях участвовали также призывники, хотя план на случай военного конфликта с Грузией предполагал участие только контрактников.

По словам Иванова, российские войска в 2008 году быстро дошли до Тбилиси и военные действия закончились. На вопрос, почему Тбилиси не взяли, Иванов ответил: «Потому что не собирались брать. Никакого смысла в этом не было – ни политического, ни военного».

В свою очередь, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в эфире «Эха Москвы», что продвижение российских войск в 2008 году остановили только угрозы со стороны США.

Саакашвили подчеркнул, что российские войска остановились меньше чем через час после того, как США объявили о начале военно-гуманитарной операции.