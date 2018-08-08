Собянин: Новый учебный год в московских школах начнется 3-го сентября
Новый учебный год в московских школах начнется 3-го сентября, — объявил мэр города Сергей Собянин. 1-е сентября в этом году приходится на субботу.
Ранее глава Департамента образования издал приказ, по которому мероприятия, связанные с началом учебного года школы могут провести до 3-го сентября включительно на свое усмотрение, — напоминает Интерфакс.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 08 августа 2018 | 10:12
Ну слава б-гу! Хоть шаббат отметить можно будет по-человечески!
lena_st 08 августа 2018 | 10:34
Родители московских школьников - благодарный электорат.