Роснефть обошла Сбербанк и стала самой дорогой компанией в России по рыночной капитализации
Она оценивается трейдерами в 4,5 триллиона рублей. Как пишут «Ведомости», это связано с хорошей отчетностью за второй квартал.
4,5 триллиона рублей это 71 миллиард долларов по текущему курсу. Для сравнения — капитализация Apple, самой дорогой компании мира, около триллиона долларов.
Комментарии7
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grablu_rossiu 08 августа 2018 | 09:39
У Apple скопилось уже $269 млрд свободных денежных средств. Больше стоимости всех крупнейших нефтегазовых компаний России:
Роснефть - $54 млрд
Газпром - $52 млрд
Лукойл - $47 млрд
Новатэк - $34 млрд
Сургутнефтегаз - $22 млрд
Газпром нефть - $21 млрд
Татнефть - $12 млрд
arye_11 08 августа 2018 | 09:59
grablu_rossiu:
Газпром - 52 млрд. долларов.
А как же заявленные 12 лет назад грандиозные планы достичь к 2015 году капитализации Газпрома в 1 трлн. долларов???
Абыдна, панымаш.
olegleon 08 августа 2018 | 09:49
"Для сравнения — капитализация Apple, самой дорогой компании мира, около триллиона долларов. "
а привели бы эховцы для сравнения бюджет Украины, например.
ostapbey 08 августа 2018 | 09:52
olegleon: Украины?! А в Украине бананы не выращивают. Да и кокосы тоже.
Не то что банановая Россия.
Как федерация даже......
ymnik29 08 августа 2018 | 10:04
olegleon: olegleon: А зачем сравнивать Украину с россией ? Сравнивать надо россию с Эмиратами и с Саудами где тоже нефть и газ или с Бразилией и Китаем где в земле чего только нет ! А Украину пока можно сравнить с Румынией и Болгарией !
ostapbey 08 августа 2018 | 09:50
А ведь Сбербанг пока уклонился от санкций в Крыму...
Роснефть тоже може, что очень вероятно гоже.
С Газпромом даже..
ymnik29 08 августа 2018 | 09:58
Капитализация Starbucks (сеть кофеен) 79.59 млрд. ! Кофеен ! 79.59 млрд. долларов !