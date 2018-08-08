Илон Маск хочет выкупить все акции «Теслы» и вывести компанию с биржи
Впрочем, окончательного решения пока нет. Последнее слово за акционерами.
Объявление Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями «Теслы». Торги возобновились после того, как Маск дал некоторые разъяснения. К закрытию рынков акции «Теслы» выросли на 11%.
Комментарии2
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polsan 08 августа 2018 | 09:46
При цене в 420 долларов за акцию, которую предложил бизнесмен, сумма сделки может достичь около 72 миллиардов долларов.
А Тесла закончила финансовый год с убытками! )
А тут после нескольких слов, цена за акцию сразу выросла аж на 11%! ))
Маск мастер хорошо продавать! ))
Посмотрим будет ли Тесла выкупать свои акции?
kottigr1 08 августа 2018 | 10:06
Общество развивается вместе с коммуникацией.. Само государственное устройство, основанное на праве земли, уходит в прошлое. Теперь общество может складываться на страницах соцсетей, причем из представителей различных уголков мира и опираясь на собственные критерии набора ценностей. Свои труд любой индивидуум может свободно продвигать в виртуальном пространстве Интернета. Деньги в виде криптовалют свободно перемещаются в пространстве и не нуждаются в государственном обеспечении. Свобода по перемещению позволяет любому человеку самостоятельно жить вне условных государственных границ.
Государство теперь - это товар.. то, что может предложить потребителю максимальный набор Свобод и возможностей. Это удобная юрисдикция которую потребитель может выбрать из максимума конкурентных предложений.
Мир переходит на другой уровень развития и Свободы, а РФ к сожалению в этом мире выглядит как рудимент прошлого, застывший во времени.
Маск же - это человек будущего, который здесь и сейчас строит новую Историю Человечества..