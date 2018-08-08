Илон Маск хочет выкупить все акции «Теслы» и вывести компанию с биржи

Впрочем, окончательного решения пока нет. Последнее слово за акционерами.



Объявление Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями «Теслы». Торги возобновились после того, как Маск дал некоторые разъяснения. К закрытию рынков акции «Теслы» выросли на 11%.