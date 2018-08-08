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09:31, 08 августа 2018

За убийство президента Венесуэлы Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и убежище в США

За убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и убежище в США. Об этом заявил сам Мадуро. Он считает, что нападение организовали участники беспорядков в Венесуэле в 2017 году.

Президент обвинил в причастности к покушению одного из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса, который сейчас живет в Колумбии, — передает телеканал Телесур.

Комментарии

10

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nernerr 08 августа 2018 | 09:35

638 способов убить Фиделя Кастро ;))))

grablu_rossiu 08 августа 2018 | 09:37

nernerr:
- Вы что хотите как в Украине?
- Нет, мы хотим как в Венесуэле, но без осечек!

kottigr1 08 августа 2018 | 09:47

grablu_rossiu: Не того исполнителя привлекли.. Дали бы 50 миллионов $ Вагнеру, он бы за эти деньжища не только Мадуру, но и даже "Наше-Фсе" на сдачу уделал бы.. и не побрезговал.

kottigr1 08 августа 2018 | 09:44

nernerr: Судя по кадрам покушения, к съемкам привлекали Никиту Михалкова.. Узнаю руку мастера.. "Утомленное солнце - 358"..

olegleon 08 августа 2018 | 09:46

nernerr: в части которых власти США уже сознались. лет через 20-30 и про это покушение всё узнаем. ведь ЦРУ никто не распускал

polsan 08 августа 2018 | 09:58

nernerr: 50 миллионов долларов это в ж в их деньгах аж 10341923355025.31 боливаров! )) Это при бедноте населения страшные деньги! Так дорого стоит их водитель автобуса! ))

mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 09:38


А венесуэльская вата схавает этот бред своего кумира?

sg94 08 августа 2018 | 09:54

mikhail_spb_:
Наглосцацкая вата же схавала бред про "отравление Новичком". А ведь никто ни пострадавших больше не видел, ни сведетелей-котов. А тут в прямом эфире бабахнуло.

matsuvi 08 августа 2018 | 09:54

Белая птичка во сне рассказала?

vetsurgeon 08 августа 2018 | 10:01

брехня. не верю

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