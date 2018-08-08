За убийство президента Венесуэлы Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и убежище в США

За убийство президента Венесуэлы Николаса Мадуро исполнителям покушения пообещали 50 миллионов долларов и убежище в США. Об этом заявил сам Мадуро. Он считает, что нападение организовали участники беспорядков в Венесуэле в 2017 году.

Президент обвинил в причастности к покушению одного из лидеров венесуэльской оппозиции Хулио Борхеса, который сейчас живет в Колумбии, — передает телеканал Телесур.