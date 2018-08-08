Специальная следственная служба Армении может предъявить обвинения бывшему генеральному прокурору страны
Специальная следственная служба Армении может предъявить обвинения бывшему генеральному прокурору страны Агвану Овсепяну в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.
Ранее суд предъявил обвинения в насильственном свержении конституционного строя бывшему президенту Армении Роберту Кочеряну. Кочерян арестован.
Комментарии1
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ghazaryan_s 08 августа 2018 | 09:45
Не Кочерян, а Кочарян. А в остальном так и надо.