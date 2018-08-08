Специальная следственная служба Армении может предъявить обвинения бывшему генеральному прокурору страны Агвану Овсепяну в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года.

Ранее суд предъявил обвинения в насильственном свержении конституционного строя бывшему президенту Армении Роберту Кочеряну. Кочерян арестован.