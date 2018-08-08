Спецпредставитель президента рассказал о секретном плане, разработанном в 2007 году на случай конфликта с Грузией
Спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал «Коммерсанту» о секретном плане, разработанном Генштабом в 2007 году на случай полномасштабного конфликта с Грузией.
По словам Иванова, Москва была готова к эскалации конфликта, но нападение на Южную Осетию оказалось неожиданным. Часть плана, которая касалась защиты Рокского тоннеля, была выполнена.
Как утверждает Иванов, западные партнеры убеждали Москву, что тогдашний президент Михаил Саакашвили не решится на военный конфликт – в частности, об этом говорила бывший госсекретарь Кондолиза Райс.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
nernerr 08 августа 2018 | 09:33
Неожиданно! ;)))))))))))))))))
kompricikos 08 августа 2018 | 10:03
nernerr: к старости развивается недержание языка и свое присутствие в исторических событиях
kottigr1 08 августа 2018 | 09:35
Итоги войны:
Процветающая и развивающаяся Грузия, где царят Закон и порядок..
И бандитские анклавы в виде Южной Осетии куда стекаются со всей РФ краденные автомобили на "перебивку", а так же заводики по производству фальшивого пойла для россиян..
А так же нищая и пустынная Абхазия откуда народ бежит куда только можно..
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 09:36
Этот очередной "иванов" гонит очередную дезу.
Планы нападения на Грузию наверняка готовились за несколько лет в росгенштабе.
Поэтому нападение кремлежуликами было заранее спланировано и остановлено только после грозного окрика из Вашингтона
parasuk_ 08 августа 2018 | 09:59
mikhail_spb_: На украинде пьяный хохолбаши тоже как-то врал про то, как голой жопой рвущиеся в европу русские танки останавил :)
sensei54 08 августа 2018 | 09:37
Расписался, получил и выложил .... соломку. На всякий случай.
ppvngavr 08 августа 2018 | 09:39
Сергей Иванов, та политика, которую проводила с 2004 года Россия в отношении стран бывшего СССР и развитого мира, неуклонно вела и ведет страну в изоляцию, внешнеполитическую конфронтацию с цивилизацией и 3-ий африканоподобный мир. Об этом можете прочитать в публикации:
"На пти к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117