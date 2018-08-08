Спецпредставитель президента рассказал о секретном плане, разработанном в  2007 году на случай конфликта с Грузией

Спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал «Коммерсанту» о секретном плане, разработанном Генштабом в 2007 году на случай полномасштабного конфликта с Грузией.

По словам Иванова, Москва была готова к эскалации конфликта, но нападение на Южную Осетию оказалось неожиданным. Часть плана, которая касалась защиты Рокского тоннеля, была выполнена.

Как утверждает Иванов, западные партнеры убеждали Москву, что тогдашний президент Михаил Саакашвили не решится на военный конфликт – в частности, об этом говорила бывший госсекретарь Кондолиза Райс.