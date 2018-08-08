Адвокат Дмитрий Динзе: Состояние Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от госпитализации
Состояние Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от госпитализации, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Динзе.
Олег Сенцов голодает с 14 мая. Он требует освободить из российских тюрем всех украинцев, которых он называет политзаключенными.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 08 августа 2018 | 09:10
Вот как голодают "несгибаемые" путинисты.. ! Учитесь !
Находящийся в американской тюрьме российский бизнесмен Виктор Бут обратился к генеральному консулу РФ в Нью-Йорке с просьбой помочь улучшить условия его содержания, сообщила жена арестованного Алла Бут после очередного свидания с мужем. Его главная претензия - к скудному питанию.
По словам Аллы Бут, ее муж придерживается вегетарианской диеты. "Виктор не получает ни витаминов, ни фруктов, даже тех, которые указаны в его меню. Ему запрещены передачи, а в тюремном магазине можно купить только "колу", чипсы и "сникерсы".
skuull 08 августа 2018 | 09:38
kottigr1: Да уж лучше не голодать, чем позориться, как Сенцов. Какой там уже день? 90?))) Всего ничего до рекорда Гинесса осталось.
lion64__2 08 августа 2018 | 09:18
Похоже, свидомый обожрался салом и пывом. Понос прохватил.
rena1960 08 августа 2018 | 09:27
У них там в АП президента здравомыслящие люди перевелись...???На кой нужен ещё и "закон Сенцова"...?О человеческих качествах не будем говорить...,но прагматизм должен присутствовать.
maikl5301 08 августа 2018 | 09:28
Зачем голодать, ведь любой голодовке приходит конец, а силы и здоровье потом не восстановишь