Адвокат Дмитрий Динзе: Состояние Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от  госпитализации

Состояние Олега Сенцова ухудшилось, но он отказывается от госпитализации, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов голодает с 14 мая. Он требует освободить из российских тюрем всех украинцев, которых он называет политзаключенными.