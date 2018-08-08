Американские сенаторы предложили свести в единую систему все санкции против России

Об этом говорится в новом законопроекте, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант».

Законопроект о новых санкциях против России был подготовлен республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. Как отмечает «Коммерсант», значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. В частности, от него требуют объединить в единый механизм все вводившиеся отдельными актами санкции против России. Для координации этого процесса в американском правительстве предлагается ввести «санкционный координационный офис». С его помощью также будут вестись переговоры с ЕС о поддержке санкций. В числе других мер, прописанных в документе – блокирование долларовых счетов российских банков и запрет операций резидентов США с новым российским госдолгом. Кроме того, предусматривается создание национального центра по борьбе с российской угрозой. Наконец, в документе предложено рассмотреть вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.

Официально новый законопроект пока не был опубликован.