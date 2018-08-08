Американские сенаторы предложили свести в единую систему все санкции против России
Об этом говорится в новом законопроекте, который оказался в распоряжении газеты «Коммерсант».
Законопроект о новых санкциях против России был подготовлен республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами. Как отмечает «Коммерсант», значительная часть положений документа касается не столько России, сколько президента США Дональда Трампа. В частности, от него требуют объединить в единый механизм все вводившиеся отдельными актами санкции против России. Для координации этого процесса в американском правительстве предлагается ввести «санкционный координационный офис». С его помощью также будут вестись переговоры с ЕС о поддержке санкций. В числе других мер, прописанных в документе – блокирование долларовых счетов российских банков и запрет операций резидентов США с новым российским госдолгом. Кроме того, предусматривается создание национального центра по борьбе с российской угрозой. Наконец, в документе предложено рассмотреть вопрос о признании России государством-спонсором терроризма.
Официально новый законопроект пока не был опубликован.
Комментарии40
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grablu_rossiu 08 августа 2018 | 09:05
Браво, США!!! Если помогут нам скинуть казнокрада и убийцу - респект и уважуха)))
bono747 08 августа 2018 | 09:19
grablu_rossiu: лучше б вас, ослов, на работу отправить. А то такие как ты, сидят до старости у мамок на шее и ноют, что жизнь плоха. Иди работай, олень...и жизнь наладится)
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:22
bono747: такие как ты с ссср уже поработали))
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:26
mordvinyka_zabiyka: Да нюх твой подпиндосный мы топтали. Ошибок 90-х больше не будет. Тянь ань мень - игрой в песочнице вам покажется
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:31
zmeelov_1:
Ошибок 90-х больше не будет.(с)
зарекалась зырянская свинья жёлуди не жрать))
danko_vibla 08 августа 2018 | 09:55
zmeelov_1: они у хохлов учатся. Петя Пвраша им не родственник по бухалову или муж сенатора?
tvitov66 08 августа 2018 | 09:56
mordvinyka_zabiyka: конечно не будет - список неприкасаемых лиц допущенных к воровству будет строго ограничен ближним кругом нацЛидера сверхдержавы
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:23
grablu_rossiu: Кому вам? геелюбам и подонкам - либерастам? Не надейтесь. Хоть с Путиным, хоть без, но вам ублюдкам ничего не светит в России после 90-х.
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:24
zmeelov_1: тебе точно кроме сортира с дыркой в полу ничего не светит в рашке гавняшке))
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:29
mordvinyka_zabiyka: Да посрать на тебя.
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:33
zmeelov_1: всё на что ты способен -это посрать))
потому и прозвали твою страну рашка гавняшка
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:40
mordvinyka_zabiyka: Да посрать, кто и как Россию обзывает. Важно, что вы сцыте к нам сунуться. А мы срали и будем на вас болтунов срать
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:43
zmeelov_1: да срите хоть усритесь))Лишь бы за поребриком))
А мы вас смоем в унитаз по законам цивилизации))и канализации
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:53
mordvinyka_zabiyka: Ага, многие пытались смыть. Оказались в заднице. Вместе со всеми своими законами.
Повторяю для тебя яйцеголового, срали и будем на вас срать. Обтекай, дерьмо подпиндосное
navsegda 08 августа 2018 | 09:33
zmeelov_1: В России никому ничего не свети вот народ и уезжает
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:38
navsegda: Куда уезжает народ? пока вижу, что все с Азии, Закавказья и Усраины с Молдовой к нам ломятся.
semia 08 августа 2018 | 09:24
Путину уже лишь бы день простоять, Да ночь продержаться. Пути назад нет. А мог бы спокойно выйти на пенсию и сидеть в Ницце с Кабаевой у ее бабушке в вилле ,которую купил длябабушки в 2005 году. Опять же парники там и мог бы помидоры с огурцами выращивать. А Россия как нибудь без него обошлась!
sergo_25_26 08 августа 2018 | 09:34
semia: Куда ж он уедет если из нефтегазовых труб потоки бабла текут и текут.
andre_klimov 08 августа 2018 | 09:36
grablu_rossiu:
Не стоит на это и надеяться. У американцев задача - защитить себя, а не помочь россиянам. Они уже научены предыдущим опытом помощи России, её принципальной неблагодарностью и стремлением обьявить врагом того, кто ейпомог в трудную минуту, как только отпадёт острая нужда в помощи. Поэтому они занимаются толко своейзащитой- в том числе и от творимого Россией беспредела.
Но сенаторы, на мой взгляд - полностью не правы. Нельзя всё смешивать в одну кучу.
Спонсортство терроризма - должно идти отдельной темой и, на самом деле, самой первой задачей по упорядочиванию отношений к России и приведению их в русло более-менее внятной политики. Перво-наперво должно быть чётко и законодательно определено разграничение ответственности государства и населения. Ибо есть поддержка определённых сортов терроризма государством, а есть - населением.
Санкции ни в коем случае нельзя мешать в одну кучу. Ибо они вводились за конкретные деяния против конкретных лиц. И сниматься они должны исключительно по раздельности - после устранения последствий деяний их вызвавших.
В данном предложении сенаторов я вижу и положительные и отрицательные стороны. Положительно то, что политика отношений с Россией должна перестать быть персонализированной. А отрицательно то, что связано с санкциями.
andre_klimov 08 августа 2018 | 09:39
andre_klimov:
Впрочем, есть сильное подозрение, что данное предложение направленно, в основном, против Трампа с целью ограничить его самостоятельность в решении этих проблем. Не зря же это совместный документ демократов и республиканцев. Демократы, скорей всего, надеются забюрократизировать и возглавить санкционный процесс, а их способность вступать в договор хоть с самим дьяволом и так хорошо известна и, скорей всего, они уже начали подготовку к следующим президентским выборам.
Республиканцы же давно и серьёзно обеспокоены тем, что "варяг" уже давно и успешно взял реальную политическую власть в свои руки и, по сути, являясь формально "республиканским выдвиженцем" - разрушает двупартийную систему, поднимая до конкурентных уровней консервативные партии.
В целом проект интересный, но - весьма дискуссионный.
askol2016 08 августа 2018 | 09:06
Путин сознательно и специально ведет Россию к краху. Все, что он ни делает, ухудшает жизнь простых россиян
vezdehod 08 августа 2018 | 09:08
Лучше бить "Залпом". чем короткими очередями.
serge_moro 08 августа 2018 | 09:14
askol2016: Он был вхож в каждый дом россиян через телеканалы два десятилетия. Многие видели в нем своего в доску человека,который хочет сделать страну богатой,сильной и процветающей.
Он легко вошел в роль своего парня ,особенно при включенных камерах , говоря правильные , красивые слова и рассказывая два десятилетия анекдоты , которые веселили и взбадривали людей.
Он провернул кремлевскую рокировку не по шахматным правилам и некоторые россияне задумались над тем , кто же в действительности правит страной.
Долго ждать не пришлось ,чтобы увидеть ,что правит Россией самозванец-оборотень ,который возомнил себя cпасителем русского мира во всем мире.
Этот свой в доску человек рассорил русских с украинцами и многими другими народами бывшего СССР и соцлагеря.
Только 4 года назад многие россияне узнали,что свой в доску человек оказался прожженным вором и мафиози . Для некоторых это открытие было настоящим шоком. Наш в доску человек грабил со своими друзьями нашу казну , отмывая деньги во многих оффшорах мира. Нащ в доску человек причастен к многим убийствам,как внутри страны ,так и за ее пределами.
Кого же пьяница Ельцин подсунул своему многострадальному народу,???!!
По-видимому он и сам так до конца и не понял какое бандитско-воровское чудо он оставил в наследство россиянам, оставив эту проблему решать без него.
serge_moro 08 августа 2018 | 09:17
serge_moro: ПРОДОЛЖЕНИЕ
Бандитский беспредел набирает обороты , грабя самый бедный слой населения и бросая в тюрьмы уже даже детей по ложным обвинениям.
Мафиозный режим давно ведет войны исподтишка , , как внутри страны,так и за ее пределами. 70 % российского капитала находится в руках своего парня и его друзей.
Страна идет ,как завороженная по кругу , наступая на те же грабли .Свой пацан в доску оказался не лучше Сталина .И он изо всех сил пытается быть похожим на него ,особенно по уничтожению врагов России .Он уверен,что у него время еще предостаточно,чтобы он смог даже превзойти своего кумира
Иногда ему кажется, что Иосиф Виссарионович улыбается ему с того света ,давая добро на уничтожения русской цивилизации.
nikvol 08 августа 2018 | 09:44
serge_moro: Свой пацан в доску оказался не лучше Сталина
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О, Вы стали раздавать Путину комплименты? Сталин-то по-любому входит в тройку величайших правителей России всех времен.
bono747 08 августа 2018 | 09:17
askol2016: это истиная правда...ежедневно миллионы россиян умирают от голода и болезней. В городах начался массовый канибализм. Любая либероидная шавка это подтвердит
baran_provokator 08 августа 2018 | 09:58
а как же. капиталистическое отечество в опасности, нашему царю показали фигу. умрем все до одного! технология стара как мир. проворовался, перестал нравится избирателям - введи чрезвычайное положение, и от тебя отстанут.
mikhail_spb_ 08 августа 2018 | 09:09
Также американцам следует создать специальный центр для наблюдение за положительным эффектом от санкций для росэкономики и благосостояния народонаселения.
А также спеццентр по прослушиванию хохота тополей.
vaka257 08 августа 2018 | 09:09
Признают Россию спонсором тероризма?То здесь и Трамп со своею любовью к Путину не прокатит...
volkov_25 08 августа 2018 | 09:12
Докатились до спонсоров терроризма. Дальше только признание России террористическим государством. И за этим не заржавеет.
navsegda 08 августа 2018 | 09:13
Не ну главного добились , холодная война и гонка вооружений почти как раньше при сесесере , осталось дело за малым возродить советскую промышленность , медицину и образование , такой пустяк
seryj_wolk 08 августа 2018 | 09:14
Наконец-то американцы серьезно взялись за рашку-говняшку. Надеюсь, что это приведет ее к новому развалу на более мелкие части.
vlabumur 08 августа 2018 | 09:33
seryj_wolk: приведет ее к новому развалу на более мелкие части.
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Только надо помнить теперь от ядерного оружия не откажется никто.
И если появится 89 ядерных держав то можно не сомневаться близкая кончина человечества неизбежна.
Только единая демократическая Россия,и никак иначе.
Распаду нет, демократии да.
Путину Слава.
zmeelov_1 08 августа 2018 | 09:33
seryj_wolk: Минуточку, а когда Россия по твоим словам в прошлом разваливалась?
chubuk 08 августа 2018 | 09:14
Раз пошла такая пьянка - надо подключать "народную дипломатию": для начала (временно. до улучшения отношений между странами) арестовать недвижимость и заморозить личные счета на территории США членов российского правительства и депутатов, и их ближайших родственников. объявив их "агентами влияния". Можно подключить к акции и членов команды Путин Тим.
tag188 08 августа 2018 | 09:36
Американцы продолжают потихоньку закручивать гайки.
И самое смешное, что у России на это нет ни малейшей возможности адекватно ответить. Разве что тоже прикрутить гайки для 86% своего народонаселения :))
nikvol 08 августа 2018 | 09:47
tag188: И самое смешное, что у России на это нет ни малейшей возможности адекватно ответить
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Возможность-то есть, главное, чтобы хватило решимости.
rom8883 08 августа 2018 | 09:39
Долго американцы терпели.
andre_klimov 08 августа 2018 | 09:49
rom8883:
А они Высоцкого внимательно послушали. Про козла отпущения...
baran_provokator 08 августа 2018 | 09:55
санкции просто добавят еще один куплет в песенку
баунти баунти, баунти х@яунти
сникерсы сникерсы, сникерсы х@икерсы