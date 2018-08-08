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08:46, 08 августа 2018

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России. Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге.

Предполагаемое место падения ракеты находится в  40 километрах севернее Тарту. Как отмечает «Интерфакс», военные, полиция и чрезвычайные службы Эстонии узнали об инциденте только спустя 18 часов.

Комментарии

55

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olegleon 08 августа 2018 | 08:51

а командующий не сказал, что тогда Россия была бы вправе ответить на вооружённый удар по своей территории?
по всем законам была бы в праве

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:00

olegleon: России нет с 1917 года, так что вряд ли она ответила бы))

ura_russians 08 августа 2018 | 09:09

mordvinyka_zabiyka:

Киевская Русь- Московское Царство-Российская Империя-Коасная Россия-Россия- одна страна, один многонациональный народ

учи матчасть, майдаун нерусский

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:11

ura_russians: ага)) ты ещё цепочку от Римской империи до румынии нарисуй, зырян угрофинский))

ura_russians 08 августа 2018 | 09:23

mordvinyka_zabiyka:

эстохи как раз угро-фины
:)))))

хозяева скаклов майданутых

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:26

ura_russians: а твой хозяин тувинец Шойга??))Он наследник чингисхана??))

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:39

mordvinyka_zabiyka:
Нашей возрождающейся империи нужны потомки жестоких правителей.
К зиме орды одурманенных паленым боярышником потомки угрофинов и скифов ворвутся в Киев, Варшаву и Бухарест... Кто не спрячется..., мы не виноваты...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

ura_russians 08 августа 2018 | 09:47

mordvinyka_zabiyka:
шойгу
—-

зозяин???

он работает на нас министром обороны.
это у майдаунов спысл жизни - поиск зозяина, который накормит.
:)))

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:32

mordvinyka_zabiyka:
Угрофинский имперский дух крепнет с каждым днем. Вы еще узнаете напористость, жестокость и кровожадность мирных на первый взгляд угрофиннов.

shicotus_live 08 августа 2018 | 09:20

чрезвычайные службы Эстонии узнали об инциденте только спустя 18 часов....
____________________________________
Да кто бы сомневался. Странно. что вообще белые хозяева туземцев в курс дела ввели))

navsegda 08 августа 2018 | 09:28

ura_russians: расскажи про один народ прибалтам , грузинам и украинцам , поржут с тебя

ura_russians 08 августа 2018 | 09:52

navsegda:

ну украинцам всего 100лет, а грузин в России больше, чем в нищей Грузии.

Или вы считаете, что прибалты с грузинами не имеют ничего общего со своими предками, проживавшими на территории России последние 300 лет?

andre_klimov 08 августа 2018 | 09:52

ura_russians: "Киевская Русь- Московское Царство"
Охренеть, до чего образование низко пало....

salhomir_murza 08 августа 2018 | 10:00

andre_klimov:
Не ведает вата, что Киевскую Русь основали прибывшие 140 тыс. с Большой Медведицы светлоокие укры.

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:15

mordvinyka_zabiyka:
До 1917 Россией правил слабак Николашка, потом сифилитик Ленин. И только жесткий диктатор Сталин возродил Россию, утилизировав большевистко- либеральную шпану в 37.

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:17

salhomir_murza: Ленин и компания утилизировали Россию, возрождать товарищу Сралину кроме как СССР было нечего)) Да и тот просрали))

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:26

mordvinyka_zabiyka:
Сталин возродил империю в ее советской ипостаси. Большевички хотели сделать из России что-то наподобие сегодняшней Америки, чтобы управлять всем миром под эгидой бредовой коммунистической идеи, как сегодня США насажают миру демократический бред. Демократы в США это последователи шизика Троцкого, распространителя коммунизма по всему миру. Неотроцкисты в США заменили коммунизм на демократию.

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:35

salhomir_murza:
Сталин возродил империю в ее советской ипостаси))))и где та империя и её идеология?? а сколько лет просуществовала??))

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:43

mordvinyka_zabiyka:
Вот когда всех любителей западных ценностей в России утилизируют, а демократию похоронят, тогда и начнется триумфальное шествие Великой Финноугории по всему земному шару. Первыми под наши кровавые костлявые лапы попадутся угры, чухонцы, латышы, эстонцы, ляхи, грЫзУны( Навальный) и англосаксы.

ura_russians 08 августа 2018 | 09:30

mordvinyka_zabiyka:

красная россия или царская, какая угодно, была и будет, а майданутые заканчивают на свалке истории и в уютных бараках сибири.

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:37

ura_russians: депил зырянский посмотри на карту России 1913 года и сегодняшней рашки гавняшки)) и сравни если твой зырянский ум способен на такие функции как сравнение))

ura_russians 08 августа 2018 | 09:56

mordvinyka_

zпосмотри на карту России 1913 года и сегодняшней
—-

на карту 1942 года смотреть не надо?
а на карту 1920 года?

России более 1000 лет и все эти мимолётные изменения не важны.

ura_russians 08 августа 2018 | 09:58

mordvinyka_zabiyka:
посмотри на карту России 1913 года


???

я и так знаю, что все русские губернии на месте были - от Катеринославской до Киевской.
:))))

украинцев выдумали немного позже.

zztop1960 08 августа 2018 | 09:01

olegleon: Российско-испанская война на территории Эстонии

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:10

zztop1960:
Вот так планеты превращаются в пояс астероидов.
Хотите термоядерный Армагеддон? Вы его получите.

kottigr1 08 августа 2018 | 09:17

salhomir_murza: Да ладно.. Пиндосы зажарили в Сирии батальон Вагнера целиком и ничего.. Утерлись.

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:29

kottigr1:
Фашисты тоже много наших жарили. Кончилось тем, что мы зажарили их прямо в их логове. Так и с вашими пиндосами поступим, если конечно вообще кто-то выживет после термоядерного Армагеддона.
Ну сами понимаете, зачем нам такой мир, если в нем не будет России.
Все сгорим в термоядерной геенне.

kottigr1 08 августа 2018 | 09:32

salhomir_murza: Зря так убиваешься.. к тому моменту пиндосы отгрохают себе города на Марсе и Луне и будут, сидя в шезлонгах и попивая колу наблюдать как российские идиоты взрывают Землю вместе с тобой..

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:47

kottigr1:
Диду, слыхав пиндосы у космос полытилы?
Що уси?
Пиндосы всех с собой на Марс не возьмут. Вас либералов уж точно. Плохо и топорно вы ведете среди нашего ватного контингента свою пропаганду. Станиславского на вас нет.

mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 09:40

salhomir_murza: Кончилось тем, что мы зажарили их прямо в их логове.(с)
Кого вы зажарили??Такие как ты только страну просрали, подняли власовский флаг и идеологию, за которую воевал власов))

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:56

mordvinyka_zabiyka:
Мы Власова твоего поймали и повесили как собаку. А другого вождя, вождя украинских нациков, траванули как вонючую крысу в его же логове.
То что наши ордынские ликвидаторы экспериментируют в Солсбери, это только учения. А представьте миллионы трупов в Таллине, Тбилиси, Львове, Лондоне, Варшаве и Бухаресте... А там Нью-Ёрк, Лос-Анджелес, Чикаго...

ura_russians 08 августа 2018 | 10:04

mordvinyka_zabiyka:
——

триколор уже был, когда ни власова, ни бандеры, ни петлюры, да и украинцев не было.

если Власов использовал флаг России, то это никак не делает его (флаг) власовским.
так же и киевские сепаратисты, зазватившие Киев, используя флаги гитлеровских фашистов, не делают их украинскими.

да и власов - союзник бандеровских фашиков, зерой нашей демшищы майданутой, а не России.

более того, власовцев никто не обвинял в массовыз убийствах мирных жителей, в отличие от бандер.

учи матчасть, кастрюля майданутая, а то так лебилом и сдохнешь

olegleon 08 августа 2018 | 09:41

kottigr1: так и тут бы было. зажарили бы эту эскадрилью и утёрлись бы испанцы и эстонцы. потому что стрелять по другим нельзя.

rom8883 08 августа 2018 | 09:51

salhomir_murza: И куда же полетят ядерные заряды из РФ? Туда где живут семейки российской верхушки?

ura_russians 08 августа 2018 | 09:11

zztop1960:

территория Эстонии настолько мала, что война задела бы все недостраны балтии вместе взятые.

что за ввс у эстонии???
военно воздушный змей?

olegleon 08 августа 2018 | 09:43

zztop1960: просто ответный удар за вооружённое нападение на территорию России
ничего личного

zztop1960 08 августа 2018 | 09:05

olegleon: Не может быть , российские С-400 засекли и сбили бы эту ракету

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:12

zztop1960:
А зачем? Ракета должна была упасть на территорию России, желательно в населенный пункт, с многочисленными жертвами. Это бы развязало Путину руки, и он превратил бы планету в радиоактивный пепел. Выжить никому не удастся. Разве что тараканам.

olegleon 08 августа 2018 | 09:38

zztop1960: и что бы это поменяло? факт вооружённого нападения был бы уже после пересечения ракетой границы с Россией. если в тебя стреляет человек, но промахивается, то это всё равно вооружённое нападение

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navsegda 08 августа 2018 | 09:24

olegleon: По Испании ??? Ты ипанутый

olegleon 08 августа 2018 | 09:36

navsegda: дебилушка, ракета из Эстонии прилетела, а значит и ответ должен был бы быть по Эстонии

abidas 08 августа 2018 | 09:45

olegleon: а командующий не сказал, что тогда Россия была бы вправе ответить на вооружённый удар по своей территории?
по всем законам была бы в праве

Действительно, чего бы не повоевать лишний раз, пар выпустить ?
А людишек бабы еще нарожают ...

olegleon 08 августа 2018 | 09:54

abidas: возможно. только вот ответный удар не по городам должен быть, а по военным объектам. обычный ракетный удар. даже не нужно было бы пересекать границу.

gvs 08 августа 2018 | 08:51

А слабО эстонскому истребителю по ошибке выпустить ракету над Испанией? ))))

sg94 08 августа 2018 | 08:55

Ну если Эсстония еще существует, то значит не долетела )))

> чрезвычайные службы Эстонии узнали об инциденте только спустя 18 часов.

На то они и чрезвычайные службы Эсстонии, чтобы узнавать моментально. Остальные эстонцы узнают ближе к НГ.

ЗЫ Эти дебилы ораги о угрозе России и необходимости защиты НАТО, а оказалось от НАТО и исходит главная угроза )))

baran_provokator 08 августа 2018 | 08:57

так может эстония уже оккупирована, через 18 часов узнают токо

vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 09:01

Во подарочек был бы симоньяно-киселёвым - говорить-не переговорить.

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:18

vasya_von_smetankin:
А еще этому радовались бы все 86% ватанов. Агрессивная Америка обнажила свою звериную рожу.
России сейчас как воздух нужен инцидент с падением НАТОвской ракеты на российскую территорию.
С400 сбивать намеренно ничего не будут.

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tushinskiy 08 августа 2018 | 09:02

Вот точно так же , реально в испанию Эстонцам залететь?

vaka257 08 августа 2018 | 09:07

Если бы да кабы...Если у бабушки был бы...,то она была бы дедушкой...Видно в минобороне не о чем больше поговорить теоретически...

salhomir_murza 08 августа 2018 | 09:21

vaka257:
Если хоть одна НАТОвская ракета упадет на территорию России, то у России развяжутся руки, И тогда Путин и поддерживающих его 86% с удовольствием будут наблюдать как русские ракеты сравнивают с землей Прибалтику, Польшу, Грузию и Великобританию.

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kuz_sib 08 августа 2018 | 09:32

А МО РФ пока молчит. видно ищут ракету.

elenaprekrasnaya2009 08 августа 2018 | 09:34

Территории Кремля...
И никаких проблем в дальнейшем бы не было ))

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rom8883 08 августа 2018 | 09:47

А могла бы она долететь до кремля?

voenpes 08 августа 2018 | 09:58

Вот так просто взять и запустить ракету в никуда нельзя. Нужно для пуска соблюсти ряд условий. И потом, если ракета не поразила цель, то она самоликвидируется и падают только осколки. Целой она может упасть при аварийном сбросе. Но, увы, техника иногда имеет свойство отказывать.

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