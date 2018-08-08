Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России

Ракета, по ошибке выпущенная испанским истребителем в небе над Эстонией, теоретически могла бы достигнуть территории России. Этого не исключает командующий эстонскими ВВС Рииво Валге.

Предполагаемое место падения ракеты находится в 40 километрах севернее Тарту. Как отмечает «Интерфакс», военные, полиция и чрезвычайные службы Эстонии узнали об инциденте только спустя 18 часов.