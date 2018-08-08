Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков
Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме этого, предлагается запретить операции с российскими долговыми бумагами, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст документа.
Законопроект подготовлен группой сенаторов. Он называется «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля». Официально документ еще не опубликован на сайте Конгресса.
Комментарии21
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ostapbey 08 августа 2018 | 08:48
В ответ на это Россия подпечатает рублей..
Как говорится в массы!!
Даже..
serge_moro 08 августа 2018 | 08:53
ostapbey: Бандитский беспредел набирает обороты , грабя самый бедный слой населения и бросая в тюрьмы уже даже детей по ложным обвинениям.
Мафиозный режим давно ведет войны исподтишка , , как внутри страны,так и за ее пределами. 70 % российского капитала находится в руках своего парня и его друзей.
Страна идет ,как завороженная по кругу , наступая на те же грабли .Свой пацан в доску оказался не лучше Сталина .И он изо всех сил пытается быть похожим на него ,особенно по уничтожению врагов России .Он уверен,что у него время еще предостаточно,чтобы он смог даже превзойти своего кумира
Иногда ему кажется, что Иосиф Виссарионович улыбается ему с того света ,давая добро на уничтожения русской цивилизации.
korikov 08 августа 2018 | 09:06
ostapbey:
Нет, зачем печатать рубли, когда необходимо будет этим банкам сбросить доллары? Ждём укрепления рубля и снижения российской части американского госдолга. И да, интересно, что будет экспортом-импортом, скорее всего перейдут на расчёт в национальной валюте.
Мне кажется именно с этой целью американские сенптора приезжали в нашу страну, решать как помочь России экономически. Может по этому их встречали авациями, удалось завербовать товарищей.
slovoidelo199 08 августа 2018 | 09:14
//Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков//
ждем начала печатания "русских долларов" в РФ.
navsegda 08 августа 2018 | 09:19
korikov: Кредиты берутся на западе в долларах , и отдавать соответственно нужно доллары , и это как раз ограничивают , рублями можешь в аптеке за боярку расплатится и всё
kit07_12 08 августа 2018 | 09:39
navsegda: //Кредиты берутся на западе в долларах , и отдавать соответственно нужно доллары//
Батенька, ну как же можно им отдать, если они сами запретили расчеты в долларах?
Не, с отдачей придется погодить до отмены ихнего запрета.
rom8883 08 августа 2018 | 09:58
kit07_12: Да милочка! Только и купить на Западе ничего нельзя. УЖОС!
zor 08 августа 2018 | 09:46
"Мне кажется именно с этой целью американские сенптора приезжали в нашу страну, решать как помочь России экономически."
korikov: Последняя надежда "Помочь России экономически" возложена русскоправославными путриотами на американских сенаторов.
Путин опять всех переиграл.По щучьему(ее Путин поймал.20кг.)велению,по его хотению,помогайте американские сенаторы российской экономике.Больше некому.
vezdehod 08 августа 2018 | 09:13
Придется России заимствовать у Венесуэлы мадуровский Боливар.
vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 08:56
Если отдать... ну, в смысле, сдать в аренду на 100500 лет Китаю ещё пару-тройку тысяч гектар землицы за Уралом, то, возможно, наш стратегический партнёр разрешит перейти на своё юань.
И мы спасены!
andre_klimov 08 августа 2018 | 09:55
vasya_von_smetankin:
Так ведь решением правительства юань и так имеет хождение наравне с рублём. Пока только в приграничных зонах, но ведь и "граница с Китаем" - понятие аморфное...
volkov_25 08 августа 2018 | 08:56
да у нас этих долларов как гуталина на гуталиновой фабрике.
davi__koloradov 08 августа 2018 | 08:56
Новые санкции красава. Экономика рашки расцветет "иерихонской розой".
pravdatut 08 августа 2018 | 09:00
Результат: практически банки исключены из работы с США. Только с Китаем и с ЕС, если не запретят.
vilingrad 08 августа 2018 | 09:01
-Так это не мы ложечки-то утащили!!
-Может, и не вы- но осадочек остался...
tridrikh 08 августа 2018 | 09:08
в ответ президент запретит доллар в России для населения
epynda 08 августа 2018 | 09:25
США, этим шагом, заставляют мировое сообщество задуматься.....
Существует два варианта...
Первый вариант, подразумевает полную лояльность к США.... Тогда тебе разрешат пользоваться в расчётах долларами.
Второй вариант, подразумевает в той или иной мере, конфронтацию с США и тогда может возникнуть аналогичная, с российскими банками, ситуация...
Следовательно стоит вопрос : "Лизать или не лизать " ???
Пока, желающих "лизать", больше...
Пока......................
grigol331 08 августа 2018 | 09:38
epynda:
Пока толстый сохнет, худой издохнет (фольклор). И худой - это не США.
rom8883 08 августа 2018 | 10:00
epynda: А лизать РФ всё меньше.
andre_klimov 08 августа 2018 | 10:02
epynda:
Пусть ерунда останется только Вашим ником, но не содержанием того, что Вы пишете, хорошо?
С США конфликтует очень много стран и по самым разнообразным поводам. ЕС из-за того, что их лишают преференций, к которым они привыкли и принимают, как должное. С Мексикой, из-за миграции. С Китаем из-за того, что те паразитируют на долларе. И далее по списку. И что-то никто из них не отлучён от долларовой системы. Ну разве что - Иран, как одни из "старших братьев" России. Никаких вопросов к "отлучённым" не возникает? Не? Или как в детском садике - "Это - не я!"?
Может вам там пора перестать быть агрессивными инфантами и лакомым кусочком для коррекционной психиатрии?
rom8883 08 августа 2018 | 09:56
Будет Хамас рублями получку получать.