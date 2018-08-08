Z Архив новостей новости
5 21 6 5027
08:45, 08 августа 2018

Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков

Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме этого, предлагается запретить операции с  российскими долговыми бумагами, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на  текст документа.

Законопроект подготовлен группой сенаторов. Он называется «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля». Официально документ еще не опубликован на сайте Конгресса.

Комментарии

21

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ostapbey 08 августа 2018 | 08:48

В ответ на это Россия подпечатает рублей..
Как говорится в массы!!
Даже..

serge_moro 08 августа 2018 | 08:53

ostapbey: Бандитский беспредел набирает обороты , грабя самый бедный слой населения и бросая в тюрьмы уже даже детей по ложным обвинениям.

Мафиозный режим давно ведет войны исподтишка , , как внутри страны,так и за ее пределами. 70 % российского капитала находится в руках своего парня и его друзей.

Страна идет ,как завороженная по кругу , наступая на те же грабли .Свой пацан в доску оказался не лучше Сталина .И он изо всех сил пытается быть похожим на него ,особенно по уничтожению врагов России .Он уверен,что у него время еще предостаточно,чтобы он смог даже превзойти своего кумира

Иногда ему кажется, что Иосиф Виссарионович улыбается ему с того света ,давая добро на уничтожения русской цивилизации.

korikov 08 августа 2018 | 09:06

ostapbey:
Нет, зачем печатать рубли, когда необходимо будет этим банкам сбросить доллары? Ждём укрепления рубля и снижения российской части американского госдолга. И да, интересно, что будет экспортом-импортом, скорее всего перейдут на расчёт в национальной валюте.
Мне кажется именно с этой целью американские сенптора приезжали в нашу страну, решать как помочь России экономически. Может по этому их встречали авациями, удалось завербовать товарищей.

slovoidelo199 08 августа 2018 | 09:14

//Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков//

ждем начала печатания "русских долларов" в РФ.

navsegda 08 августа 2018 | 09:19

korikov: Кредиты берутся на западе в долларах , и отдавать соответственно нужно доллары , и это как раз ограничивают , рублями можешь в аптеке за боярку расплатится и всё

kit07_12 08 августа 2018 | 09:39

navsegda: //Кредиты берутся на западе в долларах , и отдавать соответственно нужно доллары//

Батенька, ну как же можно им отдать, если они сами запретили расчеты в долларах?
Не, с отдачей придется погодить до отмены ихнего запрета.

rom8883 08 августа 2018 | 09:58

kit07_12: Да милочка! Только и купить на Западе ничего нельзя. УЖОС!

zor 08 августа 2018 | 09:46




"Мне кажется именно с этой целью американские сенптора приезжали в нашу страну, решать как помочь России экономически."

korikov: Последняя надежда "Помочь России экономически" возложена русскоправославными путриотами на американских сенаторов.
Путин опять всех переиграл.По щучьему(ее Путин поймал.20кг.)велению,по его хотению,помогайте американские сенаторы российской экономике.Больше некому.

vezdehod 08 августа 2018 | 09:13

Придется России заимствовать у Венесуэлы мадуровский Боливар.

vasya_von_smetankin 08 августа 2018 | 08:56

Если отдать... ну, в смысле, сдать в аренду на 100500 лет Китаю ещё пару-тройку тысяч гектар землицы за Уралом, то, возможно, наш стратегический партнёр разрешит перейти на своё юань.
И мы спасены!

andre_klimov 08 августа 2018 | 09:55

vasya_von_smetankin:
Так ведь решением правительства юань и так имеет хождение наравне с рублём. Пока только в приграничных зонах, но ведь и "граница с Китаем" - понятие аморфное...

volkov_25 08 августа 2018 | 08:56

да у нас этих долларов как гуталина на гуталиновой фабрике.

davi__koloradov 08 августа 2018 | 08:56

Новые санкции красава. Экономика рашки расцветет "иерихонской розой".

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

pravdatut 08 августа 2018 | 09:00

Результат: практически банки исключены из работы с США. Только с Китаем и с ЕС, если не запретят.

vilingrad 08 августа 2018 | 09:01

-Так это не мы ложечки-то утащили!!
-Может, и не вы- но осадочек остался...

tridrikh 08 августа 2018 | 09:08

в ответ президент запретит доллар в России для населения

epynda 08 августа 2018 | 09:25

США, этим шагом, заставляют мировое сообщество задуматься.....
Существует два варианта...
Первый вариант, подразумевает полную лояльность к США.... Тогда тебе разрешат пользоваться в расчётах долларами.
Второй вариант, подразумевает в той или иной мере, конфронтацию с США и тогда может возникнуть аналогичная, с российскими банками, ситуация...
Следовательно стоит вопрос : "Лизать или не лизать " ???
Пока, желающих "лизать", больше...
Пока......................

grigol331 08 августа 2018 | 09:38

epynda:
Пока толстый сохнет, худой издохнет (фольклор). И худой - это не США.

rom8883 08 августа 2018 | 10:00

epynda: А лизать РФ всё меньше.

andre_klimov 08 августа 2018 | 10:02

epynda:
Пусть ерунда останется только Вашим ником, но не содержанием того, что Вы пишете, хорошо?

С США конфликтует очень много стран и по самым разнообразным поводам. ЕС из-за того, что их лишают преференций, к которым они привыкли и принимают, как должное. С Мексикой, из-за миграции. С Китаем из-за того, что те паразитируют на долларе. И далее по списку. И что-то никто из них не отлучён от долларовой системы. Ну разве что - Иран, как одни из "старших братьев" России. Никаких вопросов к "отлучённым" не возникает? Не? Или как в детском садике - "Это - не я!"?

Может вам там пора перестать быть агрессивными инфантами и лакомым кусочком для коррекционной психиатрии?

rom8883 08 августа 2018 | 09:56

Будет Хамас рублями получку получать.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 538 6 6353 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6269 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 264 6 24467 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 162 6 16714 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 104 6 9656 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Conflict Intelligence Team Расследования военных конфликтов

Что российские журналисты делали в ЦАР? Мы предполагаем, что они собирались расследовать связи российских ЧВК с антиправительственными группировками. Эти предполагаемые связи идут вразрез с официальной позицией РФ, которая заключается в поддержке правительства ЦАР…

5 240 6 79970 01.08
Kобщество, политика, войны, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 64 6 6987 02.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 140 6 16788 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15534 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 276 6 33709 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 55 6 7447 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 44 6 6546 06.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Опа! Опа! Америка, Европа! Большинство граждан, которые выступают за улучшение отношений с Западом, не понимают, что это невозможно сделать, не изменив своего отношения к Украине…

5 66 6 10049 03.08
Kрф, власть, политика, сша, украина, конфликты, мнения
Блоги

Михаил Саакашвили: Война 2008 года Варианта не отвечать на агрессию и «не поддаваться на провокации», как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас…

5 326 6 52885 06.08
Kобщество, война, рф, армия, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Целостность России – главный барьер или главный приоритет? Кто в добром здравии и уме готов приветствовать разделение и похороны русского и других народов, проживающих в огромной и некогда великой стране?!..

5 116 6 18934 05.08
Kполитика, общество, рф, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, Темерханов не единственный Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым…

5 230 6 38531 04.08
Kпамять, общество, чечня, мнения

Популярное за неделю

Новости

10 стран из  группы «друзей Грузии» призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии. В заявлении к «10-летию российского военного вторжения в Грузию» страны также осудили подписание Москвой союзнических договоров с этими непризнанными мировым сообществом республиками.

5 3 6 7350
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 147 6 201719 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 44 6 6546 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 18 6 511272 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 184 6 136003 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7169599
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3603239

Сегодня в эфире