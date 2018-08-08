Илон Маск хочет выкупить все акции «Теслы» и вывести компанию с биржи
Впрочем, окончательного решения пока нет. – последнее слово за акционерами.
Объявление Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями «Теслы». Торги возобновились после того, как Маск дал некоторые разъяснения. К закрытию рынков акции «Теслы» выросли на 11%.
Комментарии3
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prof57 08 августа 2018 | 08:50
Молодца Маск - сам эту кашу заварил, сам все и сожру....
brezhneput 08 августа 2018 | 09:37
Интересно, а за что он выкупить акции собирается? Ведь это выходит 72 млрд. долларов.
И что означает: "Я рассматриваю возможность превращения Tesla в частную компанию при $420. Финансирование обеспечено."? А сейчас Tesla - государственный проект или с максимальным участием государства?
Если это так, то многое проясняется. Хоть бы даже такое бодрое финансирование компании и бесплатные заправки по стране. Стало быть и SpaceX - с государственным участием? Если это так, то никакого чуда нет, а всё просто и обыкновенно, т.е. пролоббировали и запустили проект, а Илона Маска поставили управленцем. Смею признать, кого-попало никто не ставит на такие проекты в США, значит Илон Маск достойный.
rom8883 08 августа 2018 | 09:53
Пусть переоформится в ЗАО.