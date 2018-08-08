Депутаты парламента Венесуэлы могут предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента

Депутаты парламента Венесуэлы от оппозиции могут лишиться неприкосновенности и предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента, — предупредил глава национального учредительного собрания Диос Дадо Кобельо.

Сам Мадуро обвинил в причастности к организации покушения некоторых депутатов-оппозиционеров, а также ультраправых в Венесуэле и Колумбии.