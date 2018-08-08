Депутаты парламента Венесуэлы могут предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента
Депутаты парламента Венесуэлы от оппозиции могут лишиться неприкосновенности и предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента, — предупредил глава национального учредительного собрания Диос Дадо Кобельо.
Сам Мадуро обвинил в причастности к организации покушения некоторых депутатов-оппозиционеров, а также ультраправых в Венесуэле и Колумбии.
Комментарии2
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venmud 08 августа 2018 | 08:51
"парламента Венесуэлы от оппозиции могут предстать перед судом по обвинению"
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А мы трындим, что Мадуро не очень дкмократичен. Отнюдь. Есть там в Парламенте оппозиционеры.
commeilfaut 08 августа 2018 | 09:59
"Какое мне дело до вас до всех"...