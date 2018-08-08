ЦИК может рассмотреть инициативы граждан, которые хотят провести референдум по повышению пенсионного возраста

Сегодня Центризбирком может рассмотреть инициативы сразу трех групп граждан, которые хотят провести всероссийский референдум по повышению пенсионного возраста.

Как сообщает «КоммерсантЪ», одна группа создана кандидатом в мэры Москвы от Справедливой России Ильей Свиридовым, вторая — КПРФ, а о появлении третьей группы в Подмосковье стало известно вчера.

Собеседники издания в Центризбиркоме не исключают, что вопросы коммунистов и Свиридова могут быть одобрены – они готовились с участием правового управления ЦИКа.