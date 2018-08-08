Госдепартамент США изучает возможность введения санкций в отношении основного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова. На санкциях настаивают некоторые конгрессмены. Они ссылаются на президента Путина, который заявил о том, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. В самой компании отрицают, что участвуют в подобных проектах.



Как напоминают Ведомости, Евтушенков является фигурантом так называемого «Кремлевского доклада».