Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков
Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме этого, предлагается запретить операции с российскими долговыми бумагами, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст документа.
Законопроект подготовлен группой сенаторов. Он называется «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля». Официально документ еще не опубликован на сайте Конгресса.
Комментарии1
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olegleon 08 августа 2018 | 08:33
т.е. невооружённая агрессия Кремля на США такая мощная по мнению Конгресса США?