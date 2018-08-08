Новый законопроект о санкциях против России предусматривает запрет на долларовые расчеты для семи российских банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, ВЭБ и Промсвязьбанк. Кроме этого, предлагается запретить операции с российскими долговыми бумагами, — сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на текст документа.

Законопроект подготовлен группой сенаторов. Он называется «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля». Официально документ еще не опубликован на сайте Конгресса.