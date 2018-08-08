Между Сахалином и Японией заработала паромная переправа
Как сообщает РИА, путешествие на судне «Пингвин-32» занимает четыре с половиной часа. На первый рейс билеты приобрели 13 человек.
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Как сообщает РИА, путешествие на судне «Пингвин-32» занимает четыре с половиной часа. На первый рейс билеты приобрели 13 человек.
К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире, Темерханов не единственный Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и её убийство Юрием Будановым…
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