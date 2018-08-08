Структура Ростеха стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы

Структура Ростеха, компания «Швабе-Москва», стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Стоимость работ превышает 17 миллиардов рублей. Подрядчик будет обслуживать датчики мониторинга транспортных потоков, светофоры, дорожные табло, камеры телеобзора и метеостанции, — сообщает РБК.