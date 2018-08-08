Структура Ростеха стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы
Структура Ростеха, компания «Швабе-Москва», стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Стоимость работ превышает 17 миллиардов рублей. Подрядчик будет обслуживать датчики мониторинга транспортных потоков, светофоры, дорожные табло, камеры телеобзора и метеостанции, — сообщает РБК.
Комментарии1
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vikwlad 08 августа 2018 | 08:36
Странные вещи происходят в нашем колхозе! Победителем тендера оказывается госкорпорация, состоящая из недееспособных бывших советских оборонных предприятий, где генеральным директором дружок Путина - Чемезов.