Роснефть обошла Сбербанк и стала самой дорогой компанией в России по рыночной капитализации
Она оценивается трейдерами в 4,5 триллиона рублей. Как пишут «Ведомости», это связано с хорошей отчетностью за второй квартал.
4,5 триллиона рублей это 71 миллиард долларов по текущему курсу. Для сравнения — капитализация Apple, самой дорогой компании мира, около триллиона долларов.
Комментарии2
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vikwlad 08 августа 2018 | 08:24
А сколько в этой капитализации подачек из госбюджета?
neburzhui2 08 августа 2018 | 08:27
капитализация Apple, самой дорогой компании мира, около триллиона долларов.
В пустых бумажках, которые во время "хорошего" кризиса даже на растопку печек не хватит...