Роснефть обошла Сбербанк и  стала самой дорогой компанией в  России по рыночной капитализации

Она оценивается трейдерами в 4,5 триллиона рублей. Как пишут «Ведомости», это связано с хорошей отчетностью за второй квартал.

4,5 триллиона рублей это 71 миллиард долларов по текущему курсу. Для сравнения — капитализация Apple, самой дорогой компании мира, около триллиона долларов.