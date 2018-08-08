Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету класса «Воздух-воздух» в небе над Эстонией

Эстонские военные начали поиск ракеты. Пилоты не видели взрыва — есть опасность, что ракета упала на землю.

Отмечается, что инцидент произошел в зоне, закрытой для гражданских самолетов. Испанский истребитель находился на шестикилометровой высоте.