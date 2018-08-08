Испанский истребитель по ошибке выпустил боевую ракету класса «Воздух-воздух» в небе над Эстонией
Эстонские военные начали поиск ракеты. Пилоты не видели взрыва — есть опасность, что ракета упала на землю.
Отмечается, что инцидент произошел в зоне, закрытой для гражданских самолетов. Испанский истребитель находился на шестикилометровой высоте.
Комментарии5
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neburzhui2 08 августа 2018 | 08:23
Эстония большая страна. В ней ракету трудно будет найти. :-))
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 08:30
neburzhui2:
вдруг ракета прилетела
Прямо путину в штаны
Ничего что оторвало
Лишь бы не было войны
(с) частушка стран НАТО
davi__koloradov 08 августа 2018 | 08:28
Жаль, что в "молоко", а не в рукожопый мокшанский "перехватчик".
zmeelov_1 08 августа 2018 | 08:34
davi__koloradov: Точно, жаль. Тогда бы тебя подняли с дивана и отправили воевать. Ну а там тебя ямки иловай-дебальцевские шибко заждались.
olegleon 08 августа 2018 | 08:31
" в зоне, закрытой для гражданских самолетов."
простите, речь всё ещё про Эстонию? если кто плохо географию учил, то территория всей Эстонии, с учётом водной поверхности, почти равна территории Московской области. только области без территории Москвы.