ФСИН: Фигурантки дела «Нового величия» не нуждаются в экстренной медицинской помощи
Фигурантки дела «Нового величия» 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи, — утверждает московское управление ФСИН.
Сейчас Павликова и Дубовик находятся на плановом обследовании в медсанчасти, которая находится в СИЗО Матросская тишина. Состояние девушек удовлетворительное, — заявили в управлении.
На этой неделе мать Марии Дубовик рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у дочери. Анну Павликову госпитализировали в июле после четырех месяцев в СИЗО, — напоминает издание Медуза.
Комментарии1
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semper_fidelis 08 августа 2018 | 08:19
Уважаемые граждане и дорогие старушки!
Как можно удалить свой аккаунт? Я не нашёл ничего на эту тему: ни какую кнопку нажать, ни кому писать...
Или надо упорно нарушать правила поведения на сайте, пока администрация не заметит?
Благодарю за полезный совет.