ФСИН: Фигурантки дела «Нового величия» не нуждаются в экстренной медицинской помощи

Фигурантки дела «Нового величия» 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи, — утверждает московское управление ФСИН.

Сейчас Павликова и Дубовик находятся на плановом обследовании в медсанчасти, которая находится в СИЗО Матросская тишина. Состояние девушек удовлетворительное, — заявили в управлении.

На этой неделе мать Марии Дубовик рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у дочери. Анну Павликову госпитализировали в июле после четырех месяцев в СИЗО, — напоминает издание Медуза.