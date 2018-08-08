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08:06, 08 августа 2018

Сергей Иванов рассказал о секретном плане, который был у России на случай войны с Грузией

По словам экс-министра обороны, в 2008 году Москва была готова к эскалации конфликта.

Еще до начала конфликта в августе 2008 года российский Генштаб разработал план на случай начала боевых действий в Южной Осетии. Об этом спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал в интервью газете «Коммерсант». При этом он отметил, что полностью план выполнить не удалось.

По словам Иванова, до 2008 года западные страны обещали России, что не допустят открытого конфликта. В частности, об этом говорила тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс. Позднее, когда столкновение все же произошло, Райс в частных беседах с Ивановым признавала, что именно Саакашвили был виновником войны.

Также экс-министр обороны подчеркнул в интервью, что решение о вводе войск в Грузию было принято президентом Дмитрием Медведевым. Что касается самого конфликта, то Иванов посетовал на недостатки разведки, из-за которых была потеряна часть авиации.

Сегодня исполняется десять лет с момента начала конфликта в Южной Осетии. По его итогам Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Комментарии

8

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yralez 08 августа 2018 | 08:11

Т. е. у них есть планы на Прибалтику, Украину, Белоруссию, Казахстан, Польшу и т. д.......вплоть до Индийского океана.

rash 08 августа 2018 | 08:11

- план выполнить не удалось - Это потому что ракеты не попали в нефтепровод?

olegleon 08 августа 2018 | 08:11

"В частности, об этом говорила тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс."

она об этом и в документальном фильме говорила, но Саакашвили наплевал на всех, т.к. ему нужна была война.

kottigr1 08 августа 2018 | 08:35

olegleon: В Прибалтике наверное каждый день радуются, что вовремя сбежали из гниющего Совка под защиту НАТО.. Теперь хоть живут люди, а не влачат жалкое существование как нищие россияне..

gregor 08 августа 2018 | 08:12

Точно -точно .
За оккупацию части Грузии ,за оккупацию Восточной Украины ,за окупацию Литвы,Латвии Эстонии в 39 году , за оккупацию Польши вместе с вермахтом в 39 году ,за нападение на Финляндию ..... всё это виноваты эти страны .
Россия не виноватая , она хоЧут мира .

ivar1964 08 августа 2018 | 08:12

Любопытно мне, когда Россия начала разрабатывать план по аннексии Крыма. Только очень наивный человек поверит, что плана не было! Что все получилось само-собой. Такие операции готовят задолго до осуществления.

sergei_tn 08 августа 2018 | 08:17

Сегодня исполняется десять лет с момента начала конфликта в Южной Осетии. По его итогам Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
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И кому же стало лучше от этой "независимости"?

И чем лучше ?

radionews 08 августа 2018 | 08:21

Все конфликты на территории бывшего СССР и их эскалации разработала и подготовила Россия. Все "фашисты" появлялись только там, где дислоцировались русские "миротворцы", при эскалации конфликтов корректирование огонь русской артиллерии, который впоследствии визгом русских пропагандонов объявлялся фашистским, нацистским, в зависимости от страны пребывания русских карателей.
Пример: Приднестровье. Русский каратель, руководивший уничтожением молдаван и украинцев в Тирасполе, впоследствии возглавлял МГБ лугандона.
Войны Россия готовила и лелеяла десятилетиями, русские дегенераты думали, что это разгул бандитов в 90-х, а это была тренировка русского войска, ведь, как сказал Путин, это лучше и дешевле чем учения.

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