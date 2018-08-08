Сергей Иванов рассказал о секретном плане, который был у России на случай войны с Грузией

По словам экс-министра обороны, в 2008 году Москва была готова к эскалации конфликта.

Еще до начала конфликта в августе 2008 года российский Генштаб разработал план на случай начала боевых действий в Южной Осетии. Об этом спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал в интервью газете «Коммерсант». При этом он отметил, что полностью план выполнить не удалось.

По словам Иванова, до 2008 года западные страны обещали России, что не допустят открытого конфликта. В частности, об этом говорила тогдашний госсекретарь США Кондолиза Райс. Позднее, когда столкновение все же произошло, Райс в частных беседах с Ивановым признавала, что именно Саакашвили был виновником войны.

Также экс-министр обороны подчеркнул в интервью, что решение о вводе войск в Грузию было принято президентом Дмитрием Медведевым. Что касается самого конфликта, то Иванов посетовал на недостатки разведки, из-за которых была потеряна часть авиации.

Сегодня исполняется десять лет с момента начала конфликта в Южной Осетии. По его итогам Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.