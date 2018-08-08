Апелляционный суд в Киеве рассмотрит жалобу на арест депутата Верховной рады Надежды Савченко
Она обвиняется в подготовке масштабного теракта в Киеве.
Украинская Генпрокуратура считает, что народный депутат Надежда Савченко планировала провести военный переворот в стране и совершить в Верховной раде теракт – минометами обрушить купол здания, боевыми гранатами уничтожить две ложи, а выживших добить из автомата. Как сообщалось, при обыске у Савченко и ее предполагаемых сообщников обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. В марте политика лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Досудебное следствие по делу длилось более четырех месяцев, по его итогам генпрокуратура сообщила, что были получены все необходимые доказательства подготовки теракта. В середине июля суд в Киеве продлил Савченко арест до сентября, после чего она объявила бессрочную голодовку и заявила, что «такого беспредела» не видела даже в российском суде. Сама Савченко все обвинения в свой адрес отрицает. Она считает, что уголовное преследование связано с ее политической деятельностью.
По выдвинутым обвинениям Надежде Савченко может грозить заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Комментарии3
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olegleon 08 августа 2018 | 08:13
а разве она не собиралась прорыть тоннель из Донецка под резиденцию Порошенко в Киеве?
что там наши хомячки и хохлотролли про 37-й год вспоминают?
sg94 08 августа 2018 | 08:15
То то Россия ее отпускать не хотела?! )))
Да это просто Халк какой то! Ей бы Сенцова впридачу - они бы Приебалтию за полдня захватили вдвоем
Фантазия у потомков древних шумеров необузданная! То колонны российской техники за ночь дотла сжигают, так что винтика не остается. То под атомными бомбами аэропорт удерживают, уничтожая полки спецназа, то чудо-0ракеты изобретают лучшие в мире и падение Кремля вопрос нескольких дней..
Закусывать надо! А нечем ((( Вот и бродит горилка под кастрюлей )))
Дебилы, блять!
xuato 08 августа 2018 | 08:32
Надюха, завербованная ФСБ , обладая куриными мозгами, брошена как дубовое полено в топку многоходовочки гебней РФ для создания бабы-ледокола нестабильности в Украине.