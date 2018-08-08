Апелляционный суд в Киеве рассмотрит жалобу на арест депутата Верховной рады Надежды Савченко

Она обвиняется в подготовке масштабного теракта в Киеве.

Украинская Генпрокуратура считает, что народный депутат Надежда Савченко планировала провести военный переворот в стране и совершить в Верховной раде теракт – минометами обрушить купол здания, боевыми гранатами уничтожить две ложи, а выживших добить из автомата. Как сообщалось, при обыске у Савченко и ее предполагаемых сообщников обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. В марте политика лишили депутатской неприкосновенности и задержали. Досудебное следствие по делу длилось более четырех месяцев, по его итогам генпрокуратура сообщила, что были получены все необходимые доказательства подготовки теракта. В середине июля суд в Киеве продлил Савченко арест до сентября, после чего она объявила бессрочную голодовку и заявила, что «такого беспредела» не видела даже в российском суде. Сама Савченко все обвинения в свой адрес отрицает. Она считает, что уголовное преследование связано с ее политической деятельностью.

По выдвинутым обвинениям Надежде Савченко может грозить заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.