Суд в Петербурге рассмотрит жалобу корреспондента Медиазоны Александры Богино

Ранее ей выписали штраф за то, что она вела онлайн-трансляцию с заседания.

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрит жалобу журналистки Александры Богино. Она пытается обжаловать постановление, согласно которому ей выписали штраф и выдворили из зала суда. Дело в том, что с очередного заседания по так называемому «делу антифашистов» Богино вела онлайн-трансляцию на сайте «Медиазоны». Судебные приставы сочли, что это незаконно и потребовали убрать ноутбук. После отказа Богино силой вывели из здания суда, ей также выписали небольшой штраф за неисполнение требований пристава. Журналистке, которая повредила лодыжку, когда её выводили из зала, запретили присутствовать на заседании даже в качестве слушателя. Между тем, согласно постановлению Верховного суда, корреспонденты могут вести текстовые трансляции с открытых заседаний. Судья не имеет полномочий ограничивать это право.

На другом заседании Богино обвинили в том, что она якобы нецензурно ругалась. Впрочем, суд впоследствии оправдал журналистку и отменил штраф.