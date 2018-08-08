В Шалинском суде Чечни продолжится процесс по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева

Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере.

Титиева задержали 9 января. Его машину остановила на дороге полиция. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что обнаружили в салоне сверток с наркотиками. Следствие утверждает, что там было более 200 грамм марихуаны. Правозащитник вину не признает и говорит, что наркотики ему подбросили силовики. При этом, по его словам, само задержание происходило незаконно – дважды, сначала без понятых, а затем была устроена инсценировка. «Мемориал» настаивал на передаче дела на федеральный уровень, поскольку не рассчитывает на независимое расследование в Чечне. Об этом же просила омбудсмен Татьяна Москалькова, а также многие деятели науки, искусства, журналисты и представители духовенства. Но глава республики Рамзан Кадыров назвал это попыткой давления на следствие. И Верховный суд Чечни ходатайство отклонил. На предыдущих заседаниях были допрошены свидетели со стороны обвинения – сотрудники отдела полиции Курчалоевского района. Все они утверждали, что никогда не видели Титиева и не принимали участия в его задержании.

Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Оюба Титиева.