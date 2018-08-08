Депутаты парламента Венесуэлы от оппозиции могут лишиться своей депутаткой неприкосновенности
Им может быть предъявлено обвинение в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом предупредил спикер Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. По его словам, этому вопросу будет целиком посвящено завтрашнее заседание законодательного органа.
В воскресенье на президента Венесуэлы Николаса Мадуро была предпринята попытка покушения. Ответственность взяла на себя подпольная вооруженная группировка «Фланелевые солдаты». Сам Мадуро обвинил некоторых парламентариев-оппозиционеров, ультраправые силы Венесуэлы и Колумбии в причастности к организации покушения.
Комментарии4
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midnightblues 08 августа 2018 | 07:52
вот вот,именно они
А еще англосаксы
igorrrpadlowitchs 08 августа 2018 | 08:12
midnightblues: а закончится всё , как всегда - повесят этого мадуру вниз головой и народ будет ходить и плевать в болтающееся тело. Ничего нового!
blindpew_33 08 августа 2018 | 07:56
Давно пора!
Сколько можно дальше терпеть, чтобы в парламенте такой передовой страны, где всё население в едином порыве обороняет осаждённую крепость, присутствовали какие-то инакомыслящие? Эдак и до Саакашвили можно докатиться!
yralez 08 августа 2018 | 07:59
Похоже, там тоже наша ГБ уже правит.