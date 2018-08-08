Депутаты парламента Венесуэлы от оппозиции могут лишиться своей депутаткой неприкосновенности

Им может быть предъявлено обвинение в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро. Об этом предупредил спикер Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. По его словам, этому вопросу будет целиком посвящено завтрашнее заседание законодательного органа.

В воскресенье на президента Венесуэлы Николаса Мадуро была предпринята попытка покушения. Ответственность взяла на себя подпольная вооруженная группировка «Фланелевые солдаты». Сам Мадуро обвинил некоторых парламентариев-оппозиционеров, ультраправые силы Венесуэлы и Колумбии в причастности к организации покушения.