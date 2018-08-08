Суд в Киеве, как ожидается, рассмотрит жалобу на арест депутата Верховной рады Надежды Савченко
Апелляционный суд Киева, как ожидается, рассмотрит жалобу на арест депутата Верховной рады Надежды Савченко. Она обвиняется в подготовке терактов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии2
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polsan 08 августа 2018 | 07:58
Если даже патрик и К° не пишет под этой новостью гадостей и вранья, значит эта тема уже никого не волнует. ))
dimitrios_pagourtzis 08 августа 2018 | 08:03
polsan:
А как же свободу и волю Наде, либерастня?