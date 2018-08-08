Венесуэла запросит экстрадицию организаторов покушения на Николаса Мадуро из США и Колумбии
Об этом сам глава государства заявил на встрече с пострадавшими при покушении сотрудниками силовых структур. Как сказал Мадуро, он верит, что Дональд Трамп не позволит, чтобы на территории США готовилось массовое убийство гражданских и военных лидеров.
В субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.
Комментарии1
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tag188 08 августа 2018 | 07:59
В Колумбии уже покрутили пальцем у виска, в ответ на обвинения об их причастности к покушению на Мадуро.
Здесь уже могут прямо послать совсем не дипломатическим языком.
Все, кто хочет навредить Венесуэле, наоборот, будут желать, чтобы Мадуро находился у власти как можно дольше. Лучше него с уничтожением собственной страны не справится никто.