Венесуэла запросит экстрадицию организаторов покушения на Николаса Мадуро из США и Колумбии

Об этом сам глава государства заявил на встрече с пострадавшими при покушении сотрудниками силовых структур. Как сказал Мадуро, он верит, что Дональд Трамп не позволит, чтобы на территории США готовилось массовое убийство гражданских и военных лидеров.

В субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев, сам президент не пострадал.