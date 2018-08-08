Суд сегодня, как ожидается, рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения главе Серпуховского района

Александр Шестун арестован по подозрениям в превышении должностных полномочий с причинением тяжкого ущерба.

Александра Шестуна обвиняют в незаконной передаче участков земли под строительство торговых центров. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, составила более 60 миллионов рублей. Сам чиновник заявляет, что дело против него сфабриковано. Еще несколько месяцев назад он рассказал, что администрация губернатора Московской области Андрея Воробьева оказывает на него давление. От Шестуна требовали не согласовывать митинг против мусорного полигона «Лесная» и не выдвигать свою кандидатуру на выборах главы района. Его также принуждали уйти в отставку под угрозой возбуждения уголовного дела. В середине июня Шестуна арестовали. Уже в СИЗО «Лефортово» он заявил о выдвижении своей кандидатуры на должность главы Серпуховского района. В конце июля чиновник объявил голодовку, требуя в том числе изменить меру пресечения на домашний арест и допустить его до участия в выборах.

Два дня назад Территориальная избирательная комиссия отказала Александру Шестуну в регистрации кандидатом. В ТИКе это решение объяснили тем, что подписи в его поддержку были собраны без открытия специального избирательного счета