Алексей Навальный объявил об общероссийской акции против повышения пенсионного возраста
Акция состоится 9 сентября, в единый день голосования. По словам самого политика, повышение пенсионного возраста должно стать главной темой избирательной кампании.
Он считает, что никаких ограничений на проведение митингов в день голосования не существует.
Комментарии5
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patrikk_1 08 августа 2018 | 07:44
Алексей Навальный объявил об общероссийской акции против повышения пенсионного возраста...
А эта акция согласованна с другими лидерами оппозиции, Г.Явлинским, Д.Гудковым, И.Яшиным, К.Собчак, С.Удальцовым... или это единоличный бизнес-проект говноеда Алексея Навального?
ivfn 08 августа 2018 | 08:11
patrikk_1:
Абсолютный ультра-либерал Навальный, который с крайним почтением относится к делу Егора Гайдара, вдруг решает, что все вокруг идиоты. Мол, все напрочь забыли, что он говорил по поводу повышения пенсионного возраста еще пару лет назад. Навальный просто переобувается на лету. Прав был писатель Эдуард Лимонов, написавший про пенсионные мытарства Алексея:
"Навальному до лампочки пенсионеры на самом деле и их судьба, но мозги у него не креативные, потому он подворовывает политические идеи то слева, то справа, всё что плохо лежит.
К дальнобойщикам пристроиться не удалось, от мусорных бунтов погнали, теперь попробует "защитить пенсионеров.
Удивительно как упорно такой абсолютно неталантливый, не годящийся в политику человек, без мыла лезет во все дыры. Пробуя на авось, авось в этот раз проканает..."
patrikk_1 08 августа 2018 | 08:16
ivfn:
Сиськи ещё и к борцам с реновацией хотел примазаться, но ему тогда слова не дали, он поджал хвост и ретировался с площади.
cobakevich 08 августа 2018 | 07:47
Пора Навального ставить премьером, раз Медведев не справляется
chapter_2 08 августа 2018 | 08:24
Против уличных акций у властей имеется вооружённая до зубов Росгвардия и подручное казачество, а против забастовок - средств нет.