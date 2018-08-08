США призывают Россию отвести войска с территории Абхазии и Южной Осетии
США призывают Россию отвести войска с территории Абхазии и Южной Осетии. Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, руководство США поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках «международно признанных границ».
Комментарии11
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midnightblues 08 августа 2018 | 07:35
Вряд ли до краха это произойдет.Хвастать перед плебсом быдлокомсоргам особо нечем,акромя великих побед
patrikk_1 08 августа 2018 | 07:41
США призывают Россию отвести войска с территории Абхазии и Южной Осетии...
И что случится? Вот выведет Россия сегодня свои войска и что по мнению Хизер Науэрт должно произойти? Грузия попытается устроить очередной геноцид абхазам и южным осетинам?
ensebeo 08 августа 2018 | 07:51
patrikk_1: следом придется вывести воров и бандитов из России, ну а там и твоя очередь придет: вначале в перьях и говне в мусорный бак, а затем- на зону лес валить.
patrikk_1 08 августа 2018 | 07:55
ensebeo:
Ага, значит все в говне и перьях, а ты один в шоколаде? Думаешь ты безгрешен, думаешь жиды до тебя не доберутся?
sg94 08 августа 2018 | 08:03
midnightblues:
Слышь, холуйчик! А твои хозяева не хотят вывести войска из Косово? С какого куя они там находятся. Двойные стандарты, плесень, или лижешь зад только тому кто платит? Вот один в один ситуация что с Косово, что с Абхазией. Но ты же, мразь, винишь только Россию. Потому то ваше ублюдочное мычание никто в стране и не воспринимает всерьез, отсюда ваши 2% таких же долбоебов )))
mordvinyka_zabiyka 08 августа 2018 | 08:08
sg94:
-США призывают СССР отвести войска с территории Афганистана
-Да пошли они....Ну что они могут против великого и могучего???
wrongway1 08 августа 2018 | 07:48
опять Штатовская "обеспокоенность"...а Пуцин прям разбежался отводить ..прям с Украины начнёт
nf5096004 08 августа 2018 | 07:54
wrongway1: а было здорово, занялись бы экономикой России. Хотя, это сказка.
baran_provokator 08 августа 2018 | 07:54
ну а мы призываем вывести войска сша из европы и японии и чо.
nf5096004 08 августа 2018 | 08:10
baran_provokator: вы сначала жизненный уровень россиян поднимите до уровня американцев и европейцев, а потом призывайте.
kiever 08 августа 2018 | 08:03
А все потому что сша борятся за международное право во всем мире, и являются его гарантом.. следующим логичным шагом американцев, несомненно станет требование вывести войска израильских оккупантов с территории палестины и сирии, как этого и требует международное сообщество и право