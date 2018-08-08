На саммите в Хельсинки Путин должен был сделать Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений
На саммите в Хельсинки Владимир Путин должен был сделать Дональду Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на памятку Владимиру Путину для переговоров с Трампом.
Из нее, в частности, следует, что российская сторона предлагает продление на пять лет так называемого нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", срок действия которого истекает в 2021 году.
В нем также «подчеркивается, что Москва подтверждает обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности». Кроме того рассматриваются перспективы заключения нового договора по космосу с предложением о неразмещении вооружений в космическом пространстве.
Комментарии5
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patrikk_1 08 августа 2018 | 07:37
На саммите в Хельсинки Путин должен был сделать Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений...
Россия - оплот мира.
nf5096004 08 августа 2018 | 08:13
patrikk_1: Россия -оплот мира/ ошибаетесь, оплот и гарантия нищеты собственных граждан.
yralez 08 августа 2018 | 07:44
А что не сделал то ?
Привычка врать подвела.
archibald_dandy_esquire 08 августа 2018 | 08:04
yralez: " А что не сделал то ? "
не того "путина" послали в Хельсинки - перепутали - послали дубль "тролль"
ну, и дотроллились
putin_itogy 08 августа 2018 | 08:03
Ага..Предлагать то он предлагает..Лохам.
А сам тихаря, модернизирует свои калибры и искандеры,
в ракеты на среднюю дальность.
этих болванок наделали как сосисок, их у чекистов, как у дурака махорки.