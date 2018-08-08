На саммите в Хельсинки Путин должен был сделать Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений...

На саммите в Хельсинки Владимир Путин должен был сделать Дональду Трампу ряд новых предложений по дальнейшему сокращению вооружений. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на памятку Владимиру Путину для переговоров с Трампом.

Из нее, в частности, следует, что российская сторона предлагает продление на пять лет так называемого нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений", срок действия которого истекает в 2021 году.

В нем также «подчеркивается, что Москва подтверждает обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности». Кроме того рассматриваются перспективы заключения нового договора по космосу с предложением о неразмещении вооружений в космическом пространстве.