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07:15, 08 августа 2018

«Роснефть» второй раз в истории стала самой дорогой компанией России

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Мосбиржи. На вечер вторника капитализация «Роснефти» превысила 4,5 триллиона рублей. Нефтяная компания обогнала Сбербанк, капитализация которого оказалась на 2,3 миллиарда рублей меньше.

Сбербанк занимал первое место в России по капитализации с 2016 года. До этого самой дорогой российской компанией был «Газпром». Сейчас «Газпром» занимает третье место.

Комментарии

2

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cobakevich 08 августа 2018 | 07:28

Сечин стал богаче на пару миллиардов....
Народ России радуется , теперь цены на хлеб поднимутся еще на пару миллиардов.
Спасибо товарищу Путину за нашу счастливую старость !

gregor 08 августа 2018 | 07:52

cobakevich:
Раз большинство ,а 86 % это подавляющее большинство ,хОчут этот маразм ,лицемерие и невежество ..., то пущай и кушает .
Жалко что ли ? Ну раз оно этого хОчут ? Оно ..., это большинство ,которое ? Почему не позволить нищенствовать ,раз хОчут ?
Зачем 14 % образованного меньшинства ,так усердно борются , что бы в России были бы дороги и друзья ,а не колдобины с дурнями и террористы хамас с террористами хезболла как социально близкими по менталитету ? Разве с менталитетом можно совладеть ?
Если в менталитете забраться к соседу в огород и нагадить там , это можно исправить ? Думаю вряд ли .
Особенно после селекции упыря сталина .
Вертухайское племя ,оно и есть ....племя .

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