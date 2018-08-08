Россия еще в 2007 году разработала «секретный план» на случай обострения ситуации в Южной Осетии...

Об этом «Коммерсанту» рассказал бывший министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, в документе говорилось о предотвращении возможных попыток захвата Грузией Рокского тоннеля.

Иванов добавил, что, согласно плану, в случае военных действий в них не должны были участвовать солдаты-срочники, но это требование выполнить не удалось, и срочники в военной операции участие все же приняли, — признал экс-министр.