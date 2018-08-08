Россия еще в 2007 году разработала «секретный план» на случай обострения ситуации в Южной Осетии
Об этом «Коммерсанту» рассказал бывший министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, в документе говорилось о предотвращении возможных попыток захвата Грузией Рокского тоннеля.
Иванов добавил, что, согласно плану, в случае военных действий в них не должны были участвовать солдаты-срочники, но это требование выполнить не удалось, и срочники в военной операции участие все же приняли, — признал экс-министр.
Комментарии1
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patrikk_1 08 августа 2018 | 07:28
Россия еще в 2007 году разработала «секретный план» на случай обострения ситуации в Южной Осетии...
Мало что Россия, любая страна в мире может опетушить грузинский народ, потому что такое трусливое говно как они, ещё поискать надо.