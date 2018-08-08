Горсовет Западного Голливуда проголосовал за то, чтобы убрать с Аллеи Славы звезду Дональда Трампа. Об этом в твиттере написал мэр города Джон Дюран. По его словам, получить звезду на голливудской Аллее славы — это честь. Когда кто-то принижает и нападает на меньшинства, иммигрантов, мусульман, людей с ограниченными возможностями и женщин, у него нет чести.

Звезда Трампа на Аллее славы появилась в 2007 году. С тех пор она неоднократно подвергалась вандализму.