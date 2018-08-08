В Тверской области заведено дело об экстремизме в отношении 46-летнего Сергея Соколова
Поводом стали репосты картинок во «ВКонтакте». Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Ильнур Шарапов, сотрудники Центра «Э» приехали к Соколову на съемную квартиру в Люберцах 20 июля в 6 утра. Они представились водопроводчиками.
Когда Соколов их впустил, его поставили лицом к стене и предъявили постановление на обыск. У него изъяли всю технику — телефон, смартфон, планшет и ноутбук.
Комментарии1
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ura_123 08 августа 2018 | 06:58
Граждане,не храните в гэбнявом вконтактике свои мысли и желания,за это в рассеюшке содють!
Отсутствие реальной работы для сотрудников Э,а руководство требует результатов,заставляет шерстить на предмет экстремизма соцсети )))