В Тверской области заведено дело об экстремизме в отношении 46-летнего Сергея Соколова

Поводом стали репосты картинок во «ВКонтакте». Как рассказал «Коммерсанту» адвокат Ильнур Шарапов, сотрудники Центра «Э» приехали к Соколову на съемную квартиру в Люберцах 20 июля в 6 утра. Они представились водопроводчиками.

Когда Соколов их впустил, его поставили лицом к стене и предъявили постановление на обыск. У него изъяли всю технику — телефон, смартфон, планшет и ноутбук.