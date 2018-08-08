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06:30, 08 августа 2018

Судебное разбирательство по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева должно сегодня продолжиться

Судебное разбирательство по делу главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева должно сегодня продолжиться. Оно может затянуться надолго, — говорил ранее адвокат обвиняемого Пётр Заикин. Он утверждал, что на это указывают заявления обвинителей.

Оюбу Титиеву грозит от трех до десяти лет лишения свободы за хранение наркотиков. Сам он утверждает, что ему их подбросили сотрудники правоохранительных органов.

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