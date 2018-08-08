10 стран из группы «друзей Грузии» призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии.

В заявлении к «10-летию российского военного вторжения в Грузию» страны также осудили подписание Москвой союзнических договоров с этими непризнанными мировым сообществом республиками. В заявлении группы, в которую входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии, также содержится требование Москве «вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии».