10 стран из группы «друзей Грузии» призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии.
В заявлении к «10-летию российского военного вторжения в Грузию» страны также осудили подписание Москвой союзнических договоров с этими непризнанными мировым сообществом республиками. В заявлении группы, в которую входят США, Великобритания, Канада и страны Балтии, также содержится требование Москве «вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии».
Комментарии2
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max3446 08 августа 2018 | 06:38
Соцсети: Пьяный Саакашвили признал нападение на Южную Осетию
Понедельник, 8 августа 2016 г.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в годовщину атаки Грузии на Южную Осетию рассказал, что Украина "поддержала его решение напасть на Цхинвал в 2008 году".
vlabumur 08 августа 2018 | 06:55
max3446: Пьяный Саакашвили
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Пьяного в вытрезвитель. А ВАС в санаторий на лечение.