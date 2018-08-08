Госдеп в 2007 году уверял Россию, что Грузия не перейдет «красную черту» в Южной Осетии

Об этом сообщил экс-министр обороны России Сергей Иванов. При этом он подчеркнул, что российский генштаб тогда же разработал секретный план действий на случай, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия. Иванов также сказал, что не может раскрыть все детали этого плана. По словам экс-министра, в госдепе США неофициально признали, что Саакашвили в 2008 г. был истинным виновником войны.