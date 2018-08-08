Госдеп в 2007 году уверял Россию, что Грузия не перейдет «красную черту» в Южной Осетии
Об этом сообщил экс-министр обороны России Сергей Иванов. При этом он подчеркнул, что российский генштаб тогда же разработал секретный план действий на случай, если в Южной Осетии начнутся полномасштабные военные действия. Иванов также сказал, что не может раскрыть все детали этого плана. По словам экс-министра, в госдепе США неофициально признали, что Саакашвили в 2008 г. был истинным виновником войны.
Комментарии7
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condor00 08 августа 2018 | 06:37
На что Госдеп должен обязательно дать развёрнутый и честный ответ! Но, думаю, что промолчит (проглотит) и этим даст ещё одну фору режиму.
max3446 08 августа 2018 | 06:41
План американской операции в Грузии был вскрыт весной, за несколько месяцев до войны. Известно, что «разрешение» на войну дал лично Буш, что госсекретарь США Кондолиза Райс, за месяц до войны приехавшая в Тбилиси, обсуждала там детали операции, заверив – русские не посмеют напасть на Грузию.
Ещё в 2006 году в Грузии существовал план под кодовым названием «Бросок тигра», который предполагал до 1 мая 2006 года при поддержке США и ОБСЕ принудить Россию вывести своих миротворцев из Южной Осетии. Вслед за этим, с целью дестабилизации обстановки в регионе, в течение недели должны были быть организованы несколько резонансных провокаций против населения грузинских анклавов на территории Южной Осетии. Одновременно, под предлогом локализации района конфликта и обеспечения безопасности населения Грузии, проживающего в непосредственной близости от него, предполагалось создать группировки грузинских войск на границе с Южной Осетией. 6 мая соединениями, воинскими частями и подразделениями силовых ведомств Грузии с разных направлений должен был быть осуществлён захват всех крупных населённых пунктов Южной Осетии при одновременном полном блокировании границы с Российской Федерацией. Далее по плану следовал арест фактического руководства Южной Осетии и предание его суду. Затем в республике должно было быть введено военное положение, назначено временное правительство и установлен комендантский час. Всего на эту операцию грузинским военным отводилось 7 суток. Существование подобного плана подтвердил в интервью агентству «Рейтер» бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
kondrat_vlad 08 августа 2018 | 07:03
max3446: Eще в 90х МО имел планы вторжения в Грузию. Если бы Буш имел планы расхерачить российские войска в Осетии и Абхазии, то не нужно было бы никакого вторжения, это прекрасно мог сделать авианосец "Джеральд Форд" со Средиземного моря.
davi__koloradov 08 августа 2018 | 06:41
Одна бабка (Иванов) сказала...
vlabumur 08 августа 2018 | 06:50
Ах, как сладки гусиные лапки! А ты их едал?
Я не едал, но мой дядя видал, как их барин едал.
vlabumur 08 августа 2018 | 06:52
Кто такой .этот Иванов?Сказочник? : Барон Мюнхгаузен?
sim 08 августа 2018 | 07:01
А Грузия и не перешла "красную черту". То есть государственную границу с РФ.
А Россия перешла. Как затем в Абхазии. А еще потом это повторилось в Украине. А до этого в Приднестровье. И далее на глобусе.
Дадут агрессору по рукам, ой дадут. И все захваченные земли вернут, причем ОПТОМ. И навсегда.