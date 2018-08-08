Общие сбережения россиян превысили 32 трлн руб
Общие сбережения россиян превысили 32 трлн руб. Как отмечает Росстат, сбережения в банковских вкладах сократились до 66 процентов от общей величины накоплений а сбережения в наличных увеличились до 18 процентов. 16 процентов от общего объема накоплений россияне хранят в ценных бумагах.
Комментарии4
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ihtamnet 08 августа 2018 | 06:24
И кто же эти 32 россиянина?
chapter_2 08 августа 2018 | 06:44
Россия славится не только огромной разницей в доходах богатых и бедных граждан, но и имущественным неравенством.
Народ России не подозревает, что В.Путин за 18 лет своего правления сделал из России чемпиона мира по неравенству накопленного богатства.
В 2014 г. одному проценту наиболее богатых граждан России принадлежало около 43% накопленного богатства. В период с 1995 по 2015 год доля богатства накопленного одним процентом наиболее богатых граждан в России выросла с 22 до 43%. Эти данные взяты из Доклада о неравенстве в мире THE WORLD INEQUALITY LAB.
Борьба с бедностью в России имеет демагогический характер и сопровождается постоянными изъятиями частной собственности у большинства граждан.
Права и свободы граждан являются их частной собственностью. Предстоящее повышение возраста выхода на пенсию по старости является ни чем иным, как экспроприацией частной собственности молодых граждан.
midnightblues 08 августа 2018 | 06:47
Обязательно надо точно знать
Когда из африки подтянуи вагнеров для отстрела населения,деьги не должны пропасть
compare 08 августа 2018 | 06:55
и что,какой придумают "способ",чтобы и это отнять,сделать всех "кристалльно-скрепово-нищими"?