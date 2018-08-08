Общие сбережения россиян превысили 32 трлн руб. Как отмечает Росстат, сбережения в банковских вкладах сократились до 66 процентов от общей величины накоплений а сбережения в наличных увеличились до 18 процентов. 16 процентов от общего объема накоплений россияне хранят в ценных бумагах.