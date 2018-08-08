Российские дипломаты встретились с задержанным в США Максимом Сувериным
Как сообщили ТАСС в российском генконсульстве, беседа продолжалась около часа, жалоб у Суверина нет, дата суда над ним пока не назначена. Интересы россиянина представляет адвокат Сьюзен Маркус. Суверин обвиняется в отмывании денег и мошенническом сговоре.
Помимо него ФБР задержало еще троих Россиян: Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного и Николая Тупикина.
Комментарии2
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midnightblues 08 августа 2018 | 06:45
Наверное,пели Вы жертвою пали...
Шариковы
compare 08 августа 2018 | 06:52
интересный квартет: судя по фамилиям,они действительно,всего лишь "расеяне"..понятна их тяга к "экономической" сфере...