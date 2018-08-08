Жалобу в СК на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы» подала Наталья Авилова.
Об этом сама бывшая помощница Елизаветы Глинки рассказала «Дождю». По ее словам, заявление она написала в январе-феврале еще будучи членом организации и сотрудником фонда, так как не получила никаких отчетов, о том, как расходуются привлеченные средства. 6 августа агентство «Москва» сообщило, что СК возбудил дело о злоупотреблении полномочиями в фонде.
В декабре 2016 года Елизавета Глинка погибла в катастрофе самолета Минобороны Ту-154. В феврале 2017 года президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова.
Комментарии1
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ivfn 08 августа 2018 | 06:59
//«Я пришла сюда не для того, чтобы мне стало жить хуже». Новый руководитель фонда Доктора Лизы повысила себе зарплату в 5 раз и боится крови//
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