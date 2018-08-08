ФАС продолжит сегодня рассматривать дела в отношении российских сотовых операторов по внутрисетевому роумингу
За два дня до вынесения решения МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» объявили о скорой отмене платы за входящие вызовы по России.
Летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба предписала операторам «большой четверки» устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Сроки переносились. В итоге «Мегафону», МТС и «Вымпелкому» предписали выполнить решение до конца января, Tele2 до конца августа. Поскольку отчеты «большой тройки» ведомство не устроили, в марте против них были возбуждены антимонопольные дела. ФАС полагает, что стоимость междугородних звонков в поездках по стране необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно.
Между тем, в понедельник «Вымпелком» все же объявил, что входящие по России станут бесплатными с 20 августа, «Мегафон» пообещал сделать это в сентябре. МТС – в ближайшее время.
ФАС поддержала эти намерения, пообещала проанализировать действия компаний и учесть при вынесении решений по антимонопольным делам.
В то же время, ряд экспертов опасаются, что следствием давления на операторов может стать рост цен на услуги связи.
Комментарии2
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barsuchok 08 августа 2018 | 06:19
А Васька слушает, да ест. Классика.
archibald_dandy_esquire 08 августа 2018 | 06:42
barsuchok:
да уж - по "пакету Яровой, Пушкова и ещё одной дуры" операторов обязали хранить ВСЕ переговоры, SMS, посланные фото и прочее в течение месяца (или трёх месяцев?) - а теперь требуют снизить тарифы - эй, вы там наверху! нормальные воры как-то думают и планируют, прежде, чем грабить - а у вас полный беспредел ввиду отсутствия мозгов - впрочем, это не новость - страной рулит сборище имбецилов