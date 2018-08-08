ФАС продолжит сегодня рассматривать дела в отношении российских сотовых операторов по внутрисетевому роумингу

За два дня до вынесения решения МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» объявили о скорой отмене платы за входящие вызовы по России.

Летом прошлого года Федеральная антимонопольная служба предписала операторам «большой четверки» устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Сроки переносились. В итоге «Мегафону», МТС и «Вымпелкому» предписали выполнить решение до конца января, Tele2 до конца августа. Поскольку отчеты «большой тройки» ведомство не устроили, в марте против них были возбуждены антимонопольные дела. ФАС полагает, что стоимость междугородних звонков в поездках по стране необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно.

Между тем, в понедельник «Вымпелком» все же объявил, что входящие по России станут бесплатными с 20 августа, «Мегафон» пообещал сделать это в сентябре. МТС – в ближайшее время.



ФАС поддержала эти намерения, пообещала проанализировать действия компаний и учесть при вынесении решений по антимонопольным делам.

В то же время, ряд экспертов опасаются, что следствием давления на операторов может стать рост цен на услуги связи.