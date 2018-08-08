Навальный анонсировал протестную акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования
Глава ФБК Алексей Навальный анонсировал протестную акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования.
Это логичное решение учитывая то, что многие москвичи 9 сентября будут в городе, сказала в эфире «Эха» главный редактор The New Times Евгения Альбац.
Евгения Альбац добавила, что было бы странно, если Навальный не решился бы на подобный шаг.
Комментарии2
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max3446 08 августа 2018 | 06:18
Московская молодежь организовала неожиданную встречу ничтожеству навральному, которого освободили из-под стражи за организацию несанкционированного митинга на Манежной площади 26 марта.
Группа молодых людей встала у дверей спецприемника и потребовала у скандального российского оппозиционера свои, «кровно заработанные» 10 тысяч евро за участие в несанкционированном митинге в Москве.
Школьники, стоя у спецприёмника держали в руках плакаты «Где наши 10000 €?», «Когда дадут 10000 €?», «Ты обещал! Ты обманул!», ожидая освобождения Навального, арестованного за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП).
Ранее стало известно, что мутант с 46 размером ноги пообещал каждому, кого задержит милиция в ходе московского несанкционированного митинга 26 марта, по 10 тысяч евро. Журналисты уже подсчитали, что горе-оппозиционеру придется раскошелиться на 433,5 миллиона рублей.
Кстати миньоны что выходили на митинг ради этих денег, срок исковой давности 3 года, так что у вас еще есть время по суду взыскать с ничтожества заработанные вами по 10000 евро
leon0109 08 августа 2018 | 06:46
max3446: "Ранее стало известно, что мутант с 46 размером ноги..."
Для сведения - 46-й размер ноги - самый ходовой для солидных современных мужчин. А вот каблучки 15 см при росте 160 - это только у слабаков и мутантов, факт)