Глава ФБК Алексей Навальный анонсировал протестную акцию против повышения пенсионного возраста в единый день голосования.

Это логичное решение учитывая то, что многие москвичи 9 сентября будут в городе, сказала в эфире «Эха» главный редактор The New Times Евгения Альбац.

Евгения Альбац добавила, что было бы странно, если Навальный не решился бы на подобный шаг.