Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии

Об этом в интервью газете «КоммерсантЪ» сказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

-Дипломатические отношения могут быть восстановлены, это не мы их разрушали. Если грузинские коллеги готовы будут к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем. За последние годы произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать. В общем, все это, безусловно, в плюс. В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов, и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси.

Медведев подчеркнул, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать «страшный» конфликт.

Продвижение российских войск в 2008-ом году остановили угрозы со стороны США. Об этом в эфире «Эха» сказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Саакашвили подчеркнул, что войска остановились меньше чем через час после объявлением США о начале военно-гуманитарной операции.