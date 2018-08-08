18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи
Во всяком случае, так утверждают в московском управлении ФСИН. По данным ведомства, сейчас обе фигуранки дела «Нового величия» находятся на «плановом обследовании» в медсанчасти СИЗО «Матросская тишина», их состояние оценивается как удовлетворительное.
Петиция с требованием освободить из СИЗО фигуранток дела «Нового величия» Анну Павликову и Марию Дубовик набрала уже более 17 тысяч подписей. В «Новой газете» планируют направить ее председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.
В петиции, размещенной на сайте Change.org, ее авторы из «Новой газеты» называют дело «Нового величия» «беспрецедентным по жестокости и цинизму». Они считают, что обвинение в создании экстремистского сообщества возникло из провокации сотрудников правоохранительных органов.
Авторы также отмечают, что у двух фигуранток дела, уже 5 месяцев находящихся в СИЗО – 19-летней Марии Дубовик и 18-летней Анны Павликовой — имеются серьезные проблемы со здоровьем. Так, ранее мать Марии Дубовик рассказала «Дождю», что у ее дочери обнаружили опухоль. Также она, по словам женщины, страдает от потери зрения и нарушения пищеварения. У Анны Павликовой же, как сообщали правозащитники, наблюдаются гормональный сбой и перепады давления. Между тем накануне у входа в Парк Горького прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов дела «Нового Величия».
Всего по обвинению в создании сообщества, направленного на свержение конституционного строя в России, проходят 10 человек.
Комментарии1
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max3446 08 августа 2018 | 06:24
Я даже не сомневался что история с их тяжелыми болезнями выдумка. И поэтому неслучайно тут сливной бочок недосми новая газета крутится.
Кстати вы знаете что Виктора Бута посадили в пендостане только за то, что он повелся на провокации сотрудника ЦРУ и согласился какое-то оружие продать ему, которого у него конечно не было?