Подразделение ВВС Испании в Эстонии приостановило полеты.
Это связано со случайным запуском ракеты «воздух-воздух» в небе над республикой. Как сообщил министр обороны страны Юри Луйк, на время проведения расследования испанские истребители выведены из готовности, вместо них миссию продолжит подразделение ВВС Португалии.
Комментарии2
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zmeelov_1 08 августа 2018 | 05:24
А португальцы шарахнут по Таллину воздух-земля с урановой начинкой, и прибалтам будет счастье. Цэ ж НАТО - безопасность до небес, едрёна батон
prof57 08 августа 2018 | 05:26
Она висит в небе Прибалтики уже месяц....