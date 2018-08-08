Российские дипломаты встретились с задержанным в США Максимом Сувериным.

Как сообщили ТАСС в российском генконсульстве, беседа продолжалась около часа, жалоб у Суверина нет, дата суда над ним пока не назначена. Интересы россиянина представляет адвокат Сьюзен Маркус. Суверин обвиняется в отмывании денег и мошенническом сговоре. Помимо него ФБР задержало еще троих Россиян: Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного и Николая Тупикина.