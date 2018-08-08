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05:07, 08 августа 2018

18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик не нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Во всяком случае, так утверждают в  московском управлении ФСИН. По данным ведомства, сейчас обе фигуранки дела «Нового величия» находятся на «плановом обследовании» в медсанчасти СИЗО «Матросская тишина», их состояние оценивается как удовлетворительное. 6 августа мать Марии Дубовик рассказала о  проблемах со здоровьем у дочери, в том числе об обнаруженной у нее «опухоли непонятного происхождения». Анну Павликову госпитализировали в июле после четырех месяцев в СИЗО.

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kochar 08 августа 2018 | 05:27

"— Это не люди, а звери.
— Звери не издеваются."

Волынь (Wołyń)

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