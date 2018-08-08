В ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии виновата Россия.

Как передает ИФ, об этом на встрече с главами МИД Польши, Литвы и Латвии заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По его словам, Россия еще в 1991-92 годах при помощи гибридной войны «отделила от центральной власти Грузии два ее региона». «То, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм», — подчеркнул Маргвелашвили.